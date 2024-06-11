Остеопороз – заболевание костей, которое значительно повышает риск переломов. С возрастом распространенность остеопороза увеличивается, особенно среди женщин старше 50 лет.
Доктор Джеймс Топилоу, специалист по ревматологии в Медицинском центре Университета Хакенсак, в комментарии изданию Parade сообщил, что для предотвращения этого заболевания нужно есть сыр.
Отмечается, что сыр содержит некоторые жизненно важные питательные вещества для здоровья костей. Доктор Топилоу рекомендует добавить в свой рацион пармезан.
Чем хорош сыр пармезан
"Сыр пармезан - хороший источник кальция, который необходим для здоровья костей", - говорит врач. "Кальций помогает строить и поддерживать крепкие кости, а также предотвращать остеопороз".
Унция пармезана также содержит более 8 граммов белка, который, по словам доктора Топилоу, необходим для строительства и восстановления костей. Исследование, опубликованное в 2023 году в журнале Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, выявило связь между общим количеством потребляемого животного белка и минеральной плотностью костей.
Кроме того, пармезан также содержит витамин К и фосфор - два ключевых питательных вещества для здоровья и прочности костей.
Исследование, опубликованное в 2020 году, указывает, что витамин К может повысить минеральную плотность костей и снизить вероятность переломов у людей с остеопорозом. При этом мета-анализ 2021 года показал, что сочетание витамина К и кальция может способствовать повышению минеральной плотности костей.
Лучшая диета для здоровья костей
- отдайте предпочтение продуктам, богатым кальцием;
- включите в рацион источники витамина D;
- питании должно быть сбалансировано.
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