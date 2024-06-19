Если сыр хранить правильно, он будет оставаться свежим гораздо дольше.

Плавленый, с плесенью, голландский, пармезан, бри, рокфор, чеддер... Все это - сыр, один из самых популярных продуктов на рынке. Существует множество его видов, которые отличаются рецептурой и вкусовыми качествами. Но у них есть и нечто общее - строгие правила хранения, о которых многие и не догадываются. УНИАН расскажет, как хранить сыр в холодильнике правильно.

Где лучше хранить сыр в холодильнике

Вопреки распространенному мнению, принести сыр из магазина и просто положить на любую свободную полку - ошибочный подход. Особенно, если отодвинуть его поближе к стенке, чтобы "хранился подольше". Правда в том, что в этом случае он может замерзнуть, и тогда его вкус и текстура испортятся.

Лучше всего убирать продукт в отсек для хранения овощей - там поддерживается оптимальный уровень температуры и влажности.

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Как хранить сыр в холодильнике

Теперь, когда мы ответили на вопрос "где", давайте разберемся, в чем хранить сыр в холодильнике. Многие убеждены, что это не имеет значения, и оставляют его в заводской упаковке, пищевой пленке или - еще хуже - целлофановом пакете.

Есть несколько причин, почему нельзя хранить сыр в холодильнике вышеуказанными способами. Если завернуть его в "пластик", он просто "задохнется" и потеряет свой вкус. Также продукт может покрыться неприятным белым налетом. К тому же, в пакете может появиться влага, что приведет к образованию плесени - отнюдь не благородной, а опасной.

Рассказываем, как хранить твердый сыр в холодильнике долго:

оберните продукт в пергамент или вощеную бумагу;

уберите обернутый кусок в зип-пакет;

сам пакет положите в пластиковый или стеклянный герметично закрытый (!) контейнер.

Также можно слегка обтереть молочный продукт оливковым или растительным маслом. Это поможет предотвратить его затвердевание и образование на продукте плесени. Вы удивитесь, сколько хранится сыр в холодильнике, если делать это правильно.

Стоит отметить, что срок годности этого продукта зависит от его сорта. В среднем это от нескольких дней до 2-3 недель. Дольше всего "живут" именно твердые сорта.

Не холодильником единым - можно ли хранить сыр при комнатной температуре

Если не в холодильнике, то где? Кулинары утверждают, что продукт можно и заморозить, но делать это стоит только с твердыми сортами.

Но можно ли хранить его при комнатной температуре? Ответ - да, но есть несколько нюансов. Во-первых, держите его в сухом, темном месте. Во-вторых, употребить его нужно в течение 2-7 дней.

Помните, что наиболее оптимальная температура хранения сыра - от 2 до 7°С.

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