Исследователи отмечают, что всему виной - подсознательная ревность.

Социологи нашли причину, по которой женщин в парикмахерских часто стригут короче, чем они просят. Как пишет BILD, исследователи опросили 450 женщин, сколько волос они бы отрезали у гипотетических клиенток в воображаемой парикмахерской, при этом оценке ответов учитывались привлекательность клиенток и состояние их волос.

Женщин также спрашивали, как бы они оценили себя сами с точки зрения привлекательности, сексуального поведения и конкурентоспособности, фактически, им предлагали оценить уровень "ревнивости".

"Выяснилось, что чем более ревнивыми и нацеленными на сексуальную конкуренцию себя оценивали женщины, тем больше волос они хотели отрезать своим клиенткам. Даже если клиентки явно выражали обратное желание — чтобы им отрезали как можно меньше волос", - пишет издание.

Видео дня

Ели женщины оценивали клиенток столь же привлекательными, как и себя, то эффект усиливался.

Исследователи считают, что всему виной - подсознательный "саботаж" сексуальных конкурентов и отмечают при этом, что такое чувство ревности влияет на женщин даже в отсутствие потенциальных партнёров.

Ранее УНИАН публиковал лунный календарь стрижек на октябрь и указывал наиболее удачные и неудачные дни для смены прически.

Также мы писали о топ-5 модных стрижек из 90-х, которые будут на пике популярности этой осенью.

Вас также могут заинтересовать новости: