Календарь стрижек поможет выбрать хороший день для укорачивания или окрашивания волос.

Луна оказывает большое влияние на рост и свойства волос. Люди давно заметили связь между фазами нашего спутника и шевелюрой. К примеру, в растущую Луну волосы быстрее растут и становятся непослушными, а в убывающую надолго сохраняют свою форму.

Чтобы любые процедуры с волосами проходили удачно и радовали результатом, обратите внимание на лунный календарь стрижек. Он подскажет, какие дни месяца подходят для посещения парикмахера. Читайте и сохраняйте наш лунный календарь стрижек на сентябрь 2024.

Когда нельзя стричь волосы в сентябре

Некоторые дни сентября совсем не подходят для стрижки. Нежелательно менять прическу в такие даты:

Видео дня

7-8 сентября - дни пройдут под влиянием знака Скорпиона, который отличается нестабильностью и непредсказуемостью. Результат стрижки может оказаться совсем не таким, как вы ожидаете. Чем сложнее прическа, тем выше риск неудачи. Рекомендуется отказаться от химических процедур.

- дни пройдут под влиянием знака Скорпиона, который отличается нестабильностью и непредсказуемостью. Результат стрижки может оказаться совсем не таким, как вы ожидаете. Чем сложнее прическа, тем выше риск неудачи. Рекомендуется отказаться от химических процедур. 10 сентября - день подходит для кратковременной стрижки. Но если хотите сохранить прическу надолго, то лучше не идти к парикмахеру. Неудачная дата для укладки - шевелюра станет непослушной. Химическая завивка продержится недолго.

- день подходит для кратковременной стрижки. Но если хотите сохранить прическу надолго, то лучше не идти к парикмахеру. Неудачная дата для укладки - шевелюра станет непослушной. Химическая завивка продержится недолго. 17-18 сентября - под влиянием знака Зодиака Рыбы кожа головы станет сухой и уязвимой, негативно реагируя на любые процедуры. Окрашивание, завивка и выпрямление сильно навредят, сделают волосы тонкими и ослабленными. Разрешены только оздоровительные процедуры.

- под влиянием знака Зодиака Рыбы кожа головы станет сухой и уязвимой, негативно реагируя на любые процедуры. Окрашивание, завивка и выпрямление сильно навредят, сделают волосы тонкими и ослабленными. Разрешены только оздоровительные процедуры. 20 сентября - стрижка в эту дату сделает волосы тусклыми и ускорит их выпадение, а также приведет к появлению перхоти. Не стоит красить волосы в темные и рыжие оттенки, но можно осветлять.

- стрижка в эту дату сделает волосы тусклыми и ускорит их выпадение, а также приведет к появлению перхоти. Не стоит красить волосы в темные и рыжие оттенки, но можно осветлять. 25 сентября - из-за влияния знака Рака шевелюра станет запутанной и непослушной. Любые попытки красиво уложить волосы обречены на провал. Окрашивание разочарует результатом, а новый цвет быстро потускнеет.

Также не очень удачными для смены прически считаются все вторники. Сделанная в этот день стрижка вряд ли обрадует результатом.

Когда лучше стричь волосы в сентябре 2024

Хорошими датами для смены прически считаются такие дни:

2-4 сентября - в эти дни Луна войдет в знак Девы. Его влияние на волосы крайне положительно - стрижки, окрашивания, завивки обязательно пройдут успешно. Удастся также осветление, закрашивание седины, тонирование и другие сложные процедуры.

- в эти дни Луна войдет в знак Девы. Его влияние на волосы крайне положительно - стрижки, окрашивания, завивки обязательно пройдут успешно. Удастся также осветление, закрашивание седины, тонирование и другие сложные процедуры. 9 сентября - очень хороший день для оздоровительных процедур. Они окажутся вдвое полезными. Если подстричь волосы, то они отрастут быстрее и со здоровыми кончиками. Новая прическа сегодня повысит самооценку и придаст уверенности в себе. Окрашивание рекомендуется только в оттенки, которые незначительно отличаются от родного.

- очень хороший день для оздоровительных процедур. Они окажутся вдвое полезными. Если подстричь волосы, то они отрастут быстрее и со здоровыми кончиками. Новая прическа сегодня повысит самооценку и придаст уверенности в себе. Окрашивание рекомендуется только в оттенки, которые незначительно отличаются от родного. 12-13 сентября - дни пройдут под влиянием знака Козерога. Стрижка в этот период оздоровит волосы и сделает их гуще. Хорошие дни для завивки и укладки - нужная форма сохранится надолго. Очень удачно пройдет любое окрашивание, даже самое сложное, а также эксперименты с цветом.

- дни пройдут под влиянием знака Козерога. Стрижка в этот период оздоровит волосы и сделает их гуще. Хорошие дни для завивки и укладки - нужная форма сохранится надолго. Очень удачно пройдет любое окрашивание, даже самое сложное, а также эксперименты с цветом. 14 сентября - очень хороший день для окрашивания. Новый цвет будет выглядеть роскошно и надолго сохранится. Удачная дата для выпрямления волос, но не завивки. У мужчин - хорошая дата для ухода за бородой и усами.

- очень хороший день для окрашивания. Новый цвет будет выглядеть роскошно и надолго сохранится. Удачная дата для выпрямления волос, но не завивки. У мужчин - хорошая дата для ухода за бородой и усами. 16 сентября - не очень удачный день для простой и неприметной прически. Эту дату лучше посвятить экспериментам, смелым решениям и кардинальным изменениям. Хорошо пройдет исправление неудачной стрижки и перекрашивание плохого цвета.

- не очень удачный день для простой и неприметной прически. Эту дату лучше посвятить экспериментам, смелым решениям и кардинальным изменениям. Хорошо пройдет исправление неудачной стрижки и перекрашивание плохого цвета. 22-23 сентября - прекрасный день для всех типов завивки. Локоны надолго сохранят упругость. Также можно покрасить волосы в темные и рыжие, но не светлые тона. В этот период рекомендуется прислушиваться к интуиции. Если захотелось внезапно сменить прическу - не колебайтесь. Результат обрадует.

- прекрасный день для всех типов завивки. Локоны надолго сохранят упругость. Также можно покрасить волосы в темные и рыжие, но не светлые тона. В этот период рекомендуется прислушиваться к интуиции. Если захотелось внезапно сменить прическу - не колебайтесь. Результат обрадует. 29 сентября - Луна войдет в знак Зодиака Лева. Это самый лучший день сентября для посещения парикмахера. Всё, что вы задумывали, пройдет с блестящим результатом.

Также хорошие дни, когда стричь волосы в сентябре 2024, - это все четверги. Сделанная в этот день стрижка обязательно вас порадует.

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