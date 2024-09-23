Лунный календарь стрижек поможет выбрать лучший день октября для похода к парикмахеру.

Луна оказывает большое воздействие на состояние волос. Люди давно заметили, как фазы нашего спутника влияют на здоровье шевелюры. К примеру, в период убывающей Луны волосы становятся послушными и надолго сохраняют укладку. А в растущую фазу легко завиваются и быстро отрастают.

Чтобы новая прическа точно оказалась красивой, при планировании процедур учитывайте лунный календарь стрижек на октябрь 2024. Он предупредит о неудачных днях для стрижки и назовет счастливые даты.

Когда нельзя стричь волосы в октябре

Лунный календарь стрижек не рекомендует менять прическу в следующие дни:

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5 октября - после укорачивания волосы станут жесткими и тусклыми. Очень вредно в этот день химическое воздействие - окрашивание, кислотная завивка, выпрямление.

- после укорачивания волосы станут жесткими и тусклыми. Очень вредно в этот день химическое воздействие - окрашивание, кислотная завивка, выпрямление. 6 октября - не стоит планировать окрашивание. Новый цвет разочарует и быстро смоется. Неудачный день для любых экспериментов и новых стилей.

- не стоит планировать окрашивание. Новый цвет разочарует и быстро смоется. Неудачный день для любых экспериментов и новых стилей. 10 октября - любое изменение в прическе навлечет проблемы и ухудшит самооценку, а также навредит здоровью шевелюры. Также не стоит пытаться исправить неудачную стрижку в этот день.

- любое изменение в прическе навлечет проблемы и ухудшит самооценку, а также навредит здоровью шевелюры. Также не стоит пытаться исправить неудачную стрижку в этот день. 12 октября - шевелюра будет плохо поддаваться укладке. Как завивки, так и выпрямления продержатся недолго. Если подстричь волосы, то они начнут сильнее выпадать.

- шевелюра будет плохо поддаваться укладке. Как завивки, так и выпрямления продержатся недолго. Если подстричь волосы, то они начнут сильнее выпадать. 17 октября - стрижку лучше отложить - она сделает кончики слабыми и усилит выпадение волос. Можно краситься в темные цвета, но не светлые, иначе окрашивание окажется неудачным.

- стрижку лучше отложить - она сделает кончики слабыми и усилит выпадение волос. Можно краситься в темные цвета, но не светлые, иначе окрашивание окажется неудачным. 27 октября - стрижка негативно скажется на настроении и самооценке. А окрашивание окажется настолько неудачным, что его придется переделывать. Также в этот день не стоит стричь ногти.

Также не рекомендуется подстригать волосы по воскресеньям - это навредит их здоровью.

Когда лучше стричь волосы в октябре 2024

Лучшими днями для окрашивания, стрижек и завивки считаются такие:

1 октября - Луна войдет в знак Девы, который очень благоприятно влияет на волосы. Стрижка, окрашивание, укладка, выпрямление - все эти процедуры пройдут удачно и оздоровят шевелюру.

- Луна войдет в знак Девы, который очень благоприятно влияет на волосы. Стрижка, окрашивание, укладка, выпрямление - все эти процедуры пройдут удачно и оздоровят шевелюру. 3 октября - это лучший день, когда стричь волосы в октябре 2024. Всё, что вы запланируете, пройдет с ошеломительным результатом. Для мужчин - удачная дата для ухода за бородой и усами.

- это лучший день, когда стричь волосы в октябре 2024. Всё, что вы запланируете, пройдет с ошеломительным результатом. Для мужчин - удачная дата для ухода за бородой и усами. 7 октября - хороший день для стрижки, если хотите быстро отрастить волосы. Укладка и завивка продержатся недолго, зато окрашивание будет удачным. Новый цвет долго продержится и подарит позитивные эмоции.

- хороший день для стрижки, если хотите быстро отрастить волосы. Укладка и завивка продержатся недолго, зато окрашивание будет удачным. Новый цвет долго продержится и подарит позитивные эмоции. 9 октября - стрижка поспособствует росту волос и оздоровит шевелюру. Волосы станут густыми и крепкими, а кончики перестанут сечься. Удачный день для окрашивания, но только натуральными красителями (хной и басмой).

- стрижка поспособствует росту волос и оздоровит шевелюру. Волосы станут густыми и крепкими, а кончики перестанут сечься. Удачный день для окрашивания, но только натуральными красителями (хной и басмой). 19 октября - Луна войдет в знак Тельца, который считается лучшим для стрижки. Не стоит откладывать спланированные на эту дату процедуры. Новая стрижка повысит самооценку и придаст уверенности. Оздоровительные процедуры будут вдвое полезными.

- Луна войдет в знак Тельца, который считается лучшим для стрижки. Не стоит откладывать спланированные на эту дату процедуры. Новая стрижка повысит самооценку и придаст уверенности. Оздоровительные процедуры будут вдвое полезными. 24 октября - удачно пройдет любое окрашивание, мелирование, осветление и закрашивание седины. Новый цвет будет сочным и долговечным. Можно делать укладку и завивку - они окажутся аккуратными и долговечными.

- удачно пройдет любое окрашивание, мелирование, осветление и закрашивание седины. Новый цвет будет сочным и долговечным. Можно делать укладку и завивку - они окажутся аккуратными и долговечными. 26 октября - это хороший день для исправления неудачной прически, а также для любых экспериментов со внешностью. Если вы давно мечтали о смелой стрижке, ярком окрашивании или необычной челке, то это - ваш шанс.

- это хороший день для исправления неудачной прически, а также для любых экспериментов со внешностью. Если вы давно мечтали о смелой стрижке, ярком окрашивании или необычной челке, то это - ваш шанс. 28 октября - под влиянием знака Весов волосы станут непослушными и будут плохо поддаваться завивке. Но для выпрямления дата удачна. Очень хорошо пройдут оздоровительные процедуры, а стрижка сделает шевелюру гуще. Успешно пройдет окрашивание в светлые оттенки.

Также хорошие дни для похода к парикмахеру - это все понедельники. Субботняя стрижка точно пройдет удачно.

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