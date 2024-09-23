Луна оказывает большое воздействие на состояние волос. Люди давно заметили, как фазы нашего спутника влияют на здоровье шевелюры. К примеру, в период убывающей Луны волосы становятся послушными и надолго сохраняют укладку. А в растущую фазу легко завиваются и быстро отрастают.
Чтобы новая прическа точно оказалась красивой, при планировании процедур учитывайте лунный календарь стрижек на октябрь 2024. Он предупредит о неудачных днях для стрижки и назовет счастливые даты.
Когда нельзя стричь волосы в октябре
Лунный календарь стрижек не рекомендует менять прическу в следующие дни:
- 5 октября - после укорачивания волосы станут жесткими и тусклыми. Очень вредно в этот день химическое воздействие - окрашивание, кислотная завивка, выпрямление.
- 6 октября - не стоит планировать окрашивание. Новый цвет разочарует и быстро смоется. Неудачный день для любых экспериментов и новых стилей.
- 10 октября - любое изменение в прическе навлечет проблемы и ухудшит самооценку, а также навредит здоровью шевелюры. Также не стоит пытаться исправить неудачную стрижку в этот день.
- 12 октября - шевелюра будет плохо поддаваться укладке. Как завивки, так и выпрямления продержатся недолго. Если подстричь волосы, то они начнут сильнее выпадать.
- 17 октября - стрижку лучше отложить - она сделает кончики слабыми и усилит выпадение волос. Можно краситься в темные цвета, но не светлые, иначе окрашивание окажется неудачным.
- 27 октября - стрижка негативно скажется на настроении и самооценке. А окрашивание окажется настолько неудачным, что его придется переделывать. Также в этот день не стоит стричь ногти.
Также не рекомендуется подстригать волосы по воскресеньям - это навредит их здоровью.
Когда лучше стричь волосы в октябре 2024
Лучшими днями для окрашивания, стрижек и завивки считаются такие:
- 1 октября - Луна войдет в знак Девы, который очень благоприятно влияет на волосы. Стрижка, окрашивание, укладка, выпрямление - все эти процедуры пройдут удачно и оздоровят шевелюру.
- 3 октября - это лучший день, когда стричь волосы в октябре 2024. Всё, что вы запланируете, пройдет с ошеломительным результатом. Для мужчин - удачная дата для ухода за бородой и усами.
- 7 октября - хороший день для стрижки, если хотите быстро отрастить волосы. Укладка и завивка продержатся недолго, зато окрашивание будет удачным. Новый цвет долго продержится и подарит позитивные эмоции.
- 9 октября - стрижка поспособствует росту волос и оздоровит шевелюру. Волосы станут густыми и крепкими, а кончики перестанут сечься. Удачный день для окрашивания, но только натуральными красителями (хной и басмой).
- 19 октября - Луна войдет в знак Тельца, который считается лучшим для стрижки. Не стоит откладывать спланированные на эту дату процедуры. Новая стрижка повысит самооценку и придаст уверенности. Оздоровительные процедуры будут вдвое полезными.
- 24 октября - удачно пройдет любое окрашивание, мелирование, осветление и закрашивание седины. Новый цвет будет сочным и долговечным. Можно делать укладку и завивку - они окажутся аккуратными и долговечными.
- 26 октября - это хороший день для исправления неудачной прически, а также для любых экспериментов со внешностью. Если вы давно мечтали о смелой стрижке, ярком окрашивании или необычной челке, то это - ваш шанс.
- 28 октября - под влиянием знака Весов волосы станут непослушными и будут плохо поддаваться завивке. Но для выпрямления дата удачна. Очень хорошо пройдут оздоровительные процедуры, а стрижка сделает шевелюру гуще. Успешно пройдет окрашивание в светлые оттенки.
Также хорошие дни для похода к парикмахеру - это все понедельники. Субботняя стрижка точно пройдет удачно.