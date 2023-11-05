Мало найдется вещей, которые будут такими привычными для каждого, как небо над головой. Но что вы знаете о небе?

Разные регионы Земли могут настолько сильно отличаться, что порой кажется, что это совершенно разные планеты. Но над безбрежным океаном, и над густыми джунглями, и над ровными степями всегда одно и то же голубое небо. Почему так? Ученые имеют простой, но и сложный ответ одновременно.

Метеоролог из Национальной метеорологической службы США Марк Ченар для научно-популярного издания Live Science рассказал, откуда у неба такой цвет. Он отметил, что несмотря на популярный миф о том, что это просто отражение океанов, на самом деле причина во взаимодействии солнечного света непосредственно с атмосферой.

Видимый свет состоит из так называемого спектра цветов – от красного до фиолетового - что нам хорошо знакомо, как принцип радуги. Когда все эти цвета смешиваются, мы видим белый цвет или белый свет. Но каждый цвет в спектре имеет свою длину волны, поэтому все они по-разному взаимодействуют с материей.

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Так, красные и оранжевые световые волны имеют большую длину волны, а синие и фиолетовые – более короткую. Именно из-за этого свет из синей и фиолетовой части спектра имеет большую склонность к рассеиванию при прохождении через молекулы воздуха. Проще говоря, когда свет проходит через атмосферу, большая часть спектра направляется дальше, не задерживаясь, а вот синий и фиолетовый цвета "цепляются" за молекулы, и отражаются от них в разные стороны, придавая небу характерный цвет.

Тут кто-то внимательный поинтересуется, а почему тогда небо именно голубое, а не фиолетовое. Здесь у ученых тоже есть ответ. Как пояснил астроном Королевской обсерватории Гринвича в Великобритании Эд Блумер, в солнечном свете изначально больше именно голубого цвета, чем фиолетового. Именно поэтому под рассеяние в атмосфере "в абсолютных числах" попадает больше голубого, чем фиолетового.

К тому же человеческий глаз не одинаково воспринимает разные цвета в принципе. Именно фиолетовый цвет наш глаз воспринимает хуже, чем голубой.

Что же касается "красных" рассветов и закатов, то здесь принцип тот же. Когда солнце низко над горизонтом, лучам нужно преодолеть большее расстояние в атмосфере, чтобы достичь нашего глаза. И к тому моменту, когда свет все-таки доберется к вам, весь синий свет просто рассеется и "потеряется" по пути. Все, что останется - это как раз цвета красной части спектра.

Ученые отмечают, что на другой планете с другим составом атмосферы небо вполне может иметь отличный от голубого цвет.

Другие интересные факты о нашей Вселенной

Как писал УНИАН, ученые обнаружили следы древнего инопланетного мира под мантией Земли. Примерно 4,5 миллиарда лет назад, по мнению ученых, что-то большое врезалось в нашу планету.

Также мы рассказывали, сколько длится год на каждой планете Солнечной системы. Меркурий, ближайшая к Солнцу планета, совершает полный оборот за 88 дней. Самая дальняя от Солнца планета, Нептун, совершает один оборот вокруг Солнца за 165 лет.

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