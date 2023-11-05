Меркурий, ближайшая к Солнцу планета, совершает полный оборот за 88 дней. Самая дальняя от Солнца планета, Нептун, совершает один оборот вокруг Солнца за 165 лет.

Самый короткий год в Солнечной системе за Меркурием. Он длится 88 земных дней. Самый длинный - у Нептуна - 165 земных лет.

Планеты Солнечной системы находятся в постоянном движении по своим орбитам и вращению вокруг своих осей. Все планеты вращаются вокруг Солнца. Но время, нужное для одного оборота вокруг нашей центральной звезды, разное, пишет Astronomy. Некоторым планетам для этого нужны дни, а некоторым столетия.

Как долго длится год на каждой из планет в земных днях:

Видео дня

Меркурий - 88 дня;

Венера - 225 здней;

Земля - 365 дней;

Марс - 687 дней;

Юпитер - 4331 день или 12 земных лет.

Сатурн - 10747 дней или 29,4 года.

Уран - 30 589 дней или 84 года.

Нептун - 59 800 дней или 165 лет.

Годы на других планетах измеряются тропическим годом Земли, который длится около 365 солнечных дней; один солнечный день - это время, за которое наша планета вращается полностью вокруг своей оси, измеряемое положением Солнца над данной точкой. Год измеряется тем, сколько времени требуется планете на оборот вокруг Солнца, а один полный оборот так и называется оборотом.

Все планеты и другие небесные тела Солнечной системы также делают это, но с разной скоростью. Газовые гиганты Юпитер и Сатурн, а также ледяные гиганты Уран и Нептун вращаются быстрее, чем планеты земной группы, такие как Земля, Марс, Венера и Меркурий. Скорость вращения каждой планеты, частично, зависит от того, как она сформировалась из протопланетного диска, окружающего Солнце. Но почему скорость вращения планет-гигантов настолько выше, ученые пока не смогли ыяснить.

Третий закон движения Кеплера объясняет, что время, необходимое планете для совершения оборота, связано с ее расстоянием от Солнца. Планеты, находящиеся дальше от него, должны проходить более длинные пути, поскольку они вращаются по орбите и движутся медленнее, поскольку гравитационное влияние Солнца уменьшается с расстоянием. И наоборот, планеты, расположенные ближе к Солнцу, движутся быстрее и ощущают большее гравитационное влияние со стороны нашей звезды.

Например, Меркурий, ближайшая к Солнцу планета, совершает полный оборот за 88 дней. Самая дальняя от Солнца планета, Нептун, совершает один оборот вокруг Солнца за 165 лет.

Планеты также не движутся с постоянной скоростью на всей своей орбите. Это связано с тем, что орбиты планет не идеально круглые, а слегка эллиптические. Второй закон движения Кеплера гласит, что когда планета находится ближе к Солнцу на своей орбите, она движется быстрее, чем когда она находится дальше от Солнца.

Меркурий вращается вокруг своей оси очень медленно и совершает один оборот за 59 земных дней. Однако его орбита вокруг Солнца быстрее по сравнению с другими планетами. Меркурий делает оборот вокруг Солнца каждые 88 земных дней. Но кажется, что Солнце странно движется по небу Меркурия, потому что скорость планеты меняется в зависимости от того, где оно находится на своей эллиптической орбите вокруг Солнца. Итак, один солнечный день, или полный цикл день-ночь, занимает на Меркурии около 176 земных дней.

Венере - самой горячей планете Солнечной системы требуется около 225 дней, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. Венера вращается очень медленно и, кажется, вращается ретроградно или по часовой стрелке – в отличие от большинства планет, которые вращаются против часовой стрелки или вперед, в том же направлении, в котором они движутся по своим орбитам. Венере требуется 243 земных дня, чтобы совершить один оборот вокруг своей оси.

Земле требуется ровно 365,25 дней, чтобы совершить один полный оборот вокруг Солнца. Земля вращается вокруг своей оси каждые 23,9 часа.

Один год на Марсе равен 687 земным дням или 1,88 годам. На Марсе солнечные дни называются солами, а один год также равен 669,6 соля. Вращение Марса аналогично вращению Земли и совершает один оборот каждые 24,6 часа.

На Юпитере дни очень короткие. Планете требуется чуть менее 10 часов, чтобы совершить один оборот. Однако из-за удаленности Юпитеру требуется 12 земных лет, чтобы пройти один юпитерианский год. Свету Солнца, чтобы достичь Юпитера, нужно около 43 минут, а солнечному свету, чтобы достичь Земли - всего 8 минут.

Сразу за Юпитером со вторым самым коротким днем находится Сатурн, который совершает оборот каждые 10,7 земных часов. Сатурн совершает одно путешествие вокруг Солнца каждые 10 756 дней или 29,4 года. Из-за наклона оси Сатурна на 26,7° угол, под которым мы наблюдаем кольца Сатурна, со временем меняется.

Один год на планете Уран может длиться целую жизнь! Урану требуется около 84 земных лет, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца. Однако один день на планете проходит всего за 17,2 часа. Как и Венера, Уран вращается ретроградно или против часовой стрелки.

Один день на Нептуне занимает около 16 земных часов. Его путешествие вокруг Солнца длится чуть более 165 земных лет или 59 800 земных дней. Ось Нептуна наклонена под углом 28,3°, поэтому на нем наблюдаются времена года. Однако из-за того, что год такой длинный, каждый из четырех сезонов длится более 40 лет.

Плутон считался девятой планетой Солнечной системы в течение 76 лет, с 1930 по 2006 год. В 2006 году Международный астрономический союз реклассифицировал Плутон как карликовую планету. Всего сейчас существует пять признанных карликовых планет. Один год на Плутоне равен 248 земным годам, а сутки длятся 153,3 земных часа (чуть более 6 земных суток).

Исследования космоса

Ученые и астрономы постоянно удивляют космическими открытиями. Так, совсем недавно астрономы, изучающие данные вышедшего из эксплуатации космического телескопа "Кеплер" (Kepler), обнаружили новую систему из семи "палящих" планет, вращающихся вокруг далекой звезды, которая больше и горячее нашего Солнца.

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