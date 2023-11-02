Примерно 4,5 миллиарда лет назад, по мнению ученых, что-то большое врезалось в нашу планету.

Известно, что примерно 4,5 миллиарда лет назад огромная планета размером с Марс врезалась в Землю. Результатом этого колоссального столкновения стала куча обломков, выброшенная в космос и кружившаяся вокруг, пока не образовалась Луна. От большого объекта, названного Тейей, почти ничего не осталось. Однако ученые нашли следы этой планеты под мантией Земли, передает ScienceAlert.

Исследователи из Китая, США и Великобритании обнаружили доказательства того, что куски Тейи оказались внутри Луны. И теперь есть данные, свидетельствующие о том, что куски Тейи тоже оказались внутри нашей планеты.

Если гипотеза подтвердится, то ученые смогут объяснить наличие плотных сгустков материала размером с континент, погребенных глубоко под мантией Земли на глубине около 2900 километров.

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Сгустки, окружающие ядро Земли, известны как крупные области с низкой скоростью сдвига или LLVP. Ученые обнаружили их благодаря сейсмическим волнам, которые проходят через Землю от землетрясений и движутся по-разному через разные материалы.

Именно благодаря сейсмическим данным ученые смогли получить подробные карты LLVP: больших, плотных областей на границе ядра и мантии. Одна их них находится под Африкой, другая - под Тихим океаном.

До сих пор ученые предполагали, что LLVP создаются каким-то внутренним процессом Земли, например, остатками старых тектонических плит или океаном магмы у основания мантии. Однако теперь ученые предполагают, что что формированию LLVP могло способствовать столкновение с Тейей.

Предыдущие моделирования показали, что большая часть Тейи в конечном итоге оказалась включенной в состав Луны, и внутри Земли остались лишь следы. Но это не обязательно так.

Новая компьютерная симуляция показала несколько признаков того, что гигантский удар мог оставить неизгладимые следы в составе Земли.

Первый - это расслоение мантии Земли. В симуляциях материал Земли и Тейи смешивался в верхней мантии в океане жидкой магмы, в то время как нижняя мантия оставалась более твердой и состояла преимущественно из силикатного земного материала. Это расслоение, основанное на сейсмических данных, возможно, существует и сегодня.

Во-вторых, это те самые LLVP. Команда обнаружила, что куски тейского материала диаметром всего несколько десятков километров могли опуститься до границы ядра и мантии. Там они накапливаются, превращаясь в LLVP.

Исследователи обнаружили, что примерно от 2 до 3 процентов массы Земли могло произойти из Тейи.

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