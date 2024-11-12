Отмечается, что некоторые исследования влияния кофе на здоровье давали спорные результаты.

Кофеин - самый популярный психоактивный препарат в мире. Люди пьют кофе уже много веков, но его влияние на здоровье человека десятилетиями было неоднозначным.

"Традиционно кофе считался вредным", - цитирует Марка Гюнтера, профессора эпидемиологии рака в Имперском колледже Лондона и бывшего главы секции питания и метаболизма Международного агентства по изучению рака (IARC) издание ВВС. "Исследования 1980-90-х годов показали, что у людей, пьющих кофе, был повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, но с тех пор ситуация изменилась".

Кофе связывают с повышенным риском развития рака, поскольку в нем содержится канцероген акриламид. Однако в 2016 году МАИР пришла к выводу, что кофе не является канцерогеном, если только его не пить горячее 65C. В обзоре, опубликованном в 2023 году, исследователи утверждают, что, хотя кофе является одним из основных источников акриламида, но пока не существует убедительных доказательств его связи с риском развития рака.

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Для чего полезно пить кофе

Ученые выяснили, что кофе может оказывать защитное действие. Некоторые исследования показали связь между употреблением кофе и снижением риска развития некоторых видов рака у пациентов.

В 2017 году Гюнтер опубликовал результаты исследования, в котором изучались привычки употребления кофе полумиллиона людей по всей Европе в течение 16 лет. Те, кто пил больше кофе, имели более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и рака.

По словам ученого, результаты обсервационных исследований показывают, что люди, выпивающие до четырех чашек кофе в день, страдают меньшим количеством заболеваний по сравнению с теми, кто не пьет кофе.

При этом неважно, какой кофе вы пьете - без кофеина или с кофеином. В кофе без кофеина содержится такое же количество антиоксидантов, как и в обычном кофе, показало исследование.

Почему нельзя пить кофе во время беременности

В одном из обзоров исследований была обнаружена связь между употреблением кофе до и во время беременности и выкидышем. Но ученые говорят, что, поскольку они изучали популяционные исследования, могут быть и другие объяснения обнаруженной связи.

Эстер Майерс, диетолог и руководитель компании EF Myers Consulting, изучила 380 исследований и пришла к выводу, что три чашки кофе для беременных женщин не должны приводить к каким-либо негативным последствиям.

Однако Агентство по пищевым стандартам советует беременным и кормящим женщинам не употреблять более одной-двух чашек кофе в день. Обзор предыдущих исследований показал, что беременным женщинам следует полностью отказаться от кофе, чтобы снизить риск выкидыша, низкого веса и мертворождения.

Можно ли получить зависимость от кофе

Для тех, кто регулярно пьет кофе для повышения концентрации внимания, есть плохие новости.

"По мере того как организм привыкает к ежедневному поступлению кофеина, происходят физиологические изменения, которые приспосабливают организм к жизни с кофеином и поддержанию нормального функционирования", - говорит Роджерс. "Потребление кофе не приносит никакой пользы для нашей способности эффективно работать, потому что мы становимся толерантными к этому эффекту, но если вы продолжаете его употреблять, то хуже вам, скорее всего, не будет".

По его словам, единственные люди, которые могут использовать кофеин в своих интересах, - это те, кто не употребляет его регулярно.

"Риск привыкания к кофеину невелик - если лишить человека кофеина, он будет чувствовать себя не очень хорошо, но не будет испытывать сильной тяги к нему", - говорит он.

По его словам, единственное, о чем следует помнить любителям кофе, - это синдром отмены.

"Любой, кто выпивает несколько чашек кофе в день, зависим от кофеина. Если вы лишите их кофе, они будут чувствовать усталость и, возможно, головную боль", - говорит Роджерс.

По его словам, эти симптомы зависят от количества выпитого кофе, но обычно они длятся от трех дней до недели.

Какой кофе самый вредный

В исследовании за 2018 год ученые обнаружили, что связь между кофе и продолжительностью жизни была сильнее для молотого кофе, чем для растворимого или декафа. В статье говорится, что расхождение может быть связано с тем, что растворимый кофе содержит меньшее количество биоактивных соединений, включая полифенолы, которые известны своими противовоспалительными свойствами.

Исследование 2021 года показало, что все виды кофе связаны с пониженным риском хронических заболеваний печени. Однако в другом исследовании 2022 года ученые обнаружили, что, хотя все виды кофе были связаны с более низким уровнем сердечно-сосудистых заболеваний и смерти, самое сильное снижение риска смерти от всех причин наблюдалось при употреблении двух-трех чашек кофе без кофеина в день.

Ранее УНИАН писал, что делает кофе с организмом.

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