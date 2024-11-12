Каждый из видов кофе имеет свои преимущества и недостатки, а потому нужно просто выбрать, что будет предпочтительнее.

Кофе давно завоевал огромное количество поклонников, своим богатым ароматом, зарядом бодрости и согревающим эффектом. Однако разные виды кофе разделяют это сообщество на множество групп, каждая из которых отстаивает свои любимые напитки.

Что лучше - молотый кофе или растворимый

Растворимый кофе любят за его удобство в использовании. Его не нужно молоть и он всегда готов к быстрому употреблению - достаточно просто залить ароматную смесь горячей водой. Это экономит время и усилия.

Кроме того, у него более длительный срок хранения, поскольку такой кофе медленнее теряет свои качества.

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В то же время молотый кофе является абсолютным победителем, когда речь идет об аромате и свежести, ведь для его изготовления не используются консерванты и прочие добавки. Помимо того, разные сорта зерен и виды обжарок позволяют гурманам вовсю наслаждаться всеми возможными вкусовыми оттенками.

Нельзя забывать и медитативную составляющую. Процесс приготовления кофе в зернах может превратиться в расслабление и отдых, во время которого весь мир перестает существовать.

Что вреднее, натуральный или растворимый кофе

Начнем с того, какой вид кофе самый вредный. Традиционно сложилось мнение, что это - растворимый. Для улучшения его вкуса и хранения, в его состав могут добавлять разнообразные консерванты. Некоторые из них, особенно, если напиток дешевый, могут даже нанести вред здоровью.

Отдельно стоит выделить искусственные ароматизаторы и даже красители. Иногда производство растворимого кофе приводит к образованию токсичного вещества - акриламида. Оно образуется при обработке высокими температурами. Акриламид считается потенциально канцерогенным.

Кроме того, в растворимом кофе меньше антиоксидантов и других питательных веществ.

Какой же какой кофе самый безвредный? Правильно, самый обычный - молотый, в который после заваривания не добавляют сахар, сливки или сиропы. В нем содержится минимальное количество калорий и при этом сохраняются все достоинства этого ароматного напитка.

Зерновой кофе содержит множество антиоксидантов, витамины группы B, калий, магний и некоторые другие микроэлементы. Его единственный недостаток - это повышенное содержание кофеина, что может не всем подойти по состоянию здоровья. В этом случае стоит сочетать натуральный кофе со сбалансированным рационом и не превышать приемлемую для себя дозировку.

Теперь зная все нюансы, вы понимаете, какой кофе нельзя покупать даже по большой скидке, если хотите получить качественный продукт и насладиться вкусом.

Ранее УНИАН рассказывал, как выбрать кофе в зернах, чтобы получить желаемый вкус.

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