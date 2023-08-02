Даже удачное свидание может стать окончанием отношений, если сознательно ввести партнера в заблуждение.

Девушка познакомилась в интернете с красивым парнем, но после первого же свидания решила прекратить отношения. На популярном форуме Reddit она рассказала, чем ее не устроил красавчик.

Общение началось в мобильном приложении для знакомств. Девушка уверяет, что разговор с парнем был приятным, нашлось несколько общих интересов. Это побудило спланировать встречу в офлайне.

Единственное что смутило девушку - у парня в профиле было не так уж много фотографий. Причем было очевидно, что они не такие уж и новые. Однако на встречу она таки пошла. Вот там эта загадка и нашла свой ответ: вместо мускулистого красавчика с фото ее встретил мужчина лет на 10 старше и с немаленьким лишним весом.

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Девушка признается, что во время свидания она не упомянула о своем разочаровании и вела себя, как будто ничего не произошло. Она отмечает, что свидание в целом прошло хорошо. Тем не менее, ее не покидало ощущение, что парень сознательно ввел ее в заблуждение. Поэтому идти на второе свидание она уже не хотела, но не знала, как корректно отказать парню. За советом она и обратилась на Reddit.

"Теперь у меня есть два варианта: я могу либо сказать ему, что, по моему мнению, свидание прошло неудачно, либо честно рассказать об истинной причине и, возможно, заставить его обновить свои фотографии, чтобы другие не чувствовали, что вы были введены в заблуждение", – написала она.

Комментарий под этой публикацией, собравший больше всего "лайков", рекомендует девушке все же быть откровенной и назвать парню истинную причину разрыва отношений.

"Слушай, ты выглядишь хорошим парнем, и я искренне думала, что между нами могла быть связь. Но было понятно, что твои фотографии в профиле были несвежими, и я почувствовала себя обманутой. Я просто не думаю, что это хороший способ начать отношения. Вместо того, чтобы пытаться бороться с чувствами, что меня обманули, я просто скажу тебе это", – именно такое объяснение разрыва отношений предложил девушке автор самого популярного комментария.

Подавляющее большинство других комментариев также склонялись к такому варианту ответа. Однако были и те, кто предлагали просто поставить точку в отношениях без объяснения конкретной причины.

Напомним, ранее УНИАН писал о самых странных и необычных свиданиях, о которых рассказали пользователи Reddit. Можете не сомневаться, что прийти на свидание с мамой - это еще не самая нелепая вещь, которую можно вытворить.

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