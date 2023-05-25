Пользователи сети поделились историями из своей жизни.

Пользователей соцсети Reddit спросили о том, что странного было на их первых свиданиях. Рассказываем о комментариях, которые набрали больше всего реакций.

Так, девушка по имени Джейн вспомнила, как однажды познакомилась с парнем через приложение. Они назначили дату первого свидания, встретились, все шло довольно хорошо. Парочка зашла в кафе, где Джейн купила себе кофе. Ее спутник сказал, что ничего не хочет. Джейн сама оплатила напиток, и хотела оставить сдачу как чаевые для бариста. Но ее спутник забрал деньги с прилавка со словами "Я люблю деньги" и ушел. С тех пор они больше не виделись и не переписывались.

Другой пользователь рассказал, что на первом свидании девушка спросила его об отношении к порно. Тогда он еще не понимал, насколько это было важно для нее. Так важно, что все последующие свидания базировались на походах в секс-шоп и использовании игрушек оттуда на камеру:

Видео дня

"В течение 6 месяцев свидания в основном состояли из посещения магазинов для взрослых, видео для взрослых, а также поиска все более и более извращенных вещей, которые можно попробовать в порно".

Третья не менее курьезная история произошла с парнем, который начал встречаться с заведующей молочной фермы. На первом свидании она сказала не очень романтическую фразу, но это не помешало их отношениям продолжаться почти 8 месяцев.

"Я встречался с девушкой, которая работала заведующей на молочной ферме. Я был городским мальчиком, поэтому ничего не знал о ее работе... На первом свидании, когда я держал ее за руку, она спросила: "Тебя не беспокоит, что сегодня утром эта рука была полностью засунута в коровью задницу?" После этого мы встречались около 8 месяцев".

Еще одна женщина рассказала, что первое свидание для нее было как в сказке: красивый мужчина, дорогой ресторан, шикарный букет цветов. Когда он провожал ее домой, то спросил, может ли он надеяться на продолжение и остаться. Та ответила, что пока рано, за чем последовала довольно странная реакция - мужчина вырвал из ее рук букет и молча ушел.

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