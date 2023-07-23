Пользователи поделились самыми смешными историями из своей жизни.

Пользователи Reddit поделились рассказами о самых смешных и странных свиданиях, на которых они бывали. Оказалось, некоторые люди умеют удивлять.

Свидание с парнем и его мамой

Девушка рассказала, что отправилась на свое первое свидание в школьные годы. Парень пришел на встречу вместе со своей мамой. Мало того, что взрослая женщина отправилась на свидание двух подростков, так она еще и говорила на другом языке.

"После ужина он не оставил чаевые официанту. А у меня он спросил, не могу ли я отправиться к себе домой пешком. Я стояла и не могла поверить своим ушам. Затем он пожал плечами и ушел. Я оставила официанту чаевые и пошла домой. Прошло 14 лет. До сих пор не понимаю, что это было", - рассказала девушка.

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Свидание вслепую закончилось побегом

Однажды женщина отправилась на свидание, которое для нее устроил друг. Он нашел ей парня, но тот был максимально странным.

"Он опоздал на 20 минут. Осмотрел меня с ног до головы и заявил, что я слишком толстая (но я такой не была). Мне стоило уйти сразу, но почему-то я осталась. Мы сели в кафе и он раскритиковал то, что я заказала. Он встал, чтобы сходить в туалет, и больше не вернулся. А мне пришлось оплачивать счет", - поделилась историей женщина.

Девушка с хомяком в бюстгальтере

Пользователь рассказал, что когда-то отправился на парное свидание. Он и его друг нашли себе девушек и пригласили их на ужин. Однако одна из них отправилась на свидание вместе со своим питомцем.

"Моя барышня принесла с собой хомячка в лифчике. Он продолжал выглядывать во время нашего ужина, и она кормила его. Это было странно", - вспомнил комментатор.

Свидание в пьяном угаре

Мужчина рассказал, что когда-то он позвал на свидание очень красивую женщину. Она пришла в невероятном наряде и странной шляпе. Затем женщина начала танцевать, а потом призналась, что выпила перед свиданием бутылку вина. При этом она заказала себе еще несколько рюмок алкоголя.

"Когда я вез ее домой, она попыталась выпрыгнуть из моей машины, просила меня съехать с моста, а затем употребила оскорбления на расовой почве в адрес каких-то мужчин на парковке. Затем она упала и ударилась лицом в коридоре своего дома, а потом подожгла ковер. На следующее утро я получил сообщение с вопросом, не заразил ли я ее герпесом прошлой ночью, потому что у нее что-то было на лице", - рассказал мужчина и отметил, что больше не хотел бы оказаться на таком странном свидании.

Напомним, ранее мужчины рассказали, как завоевать их сердце на первом свидании.

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