Устойчивые люди полагаются на несколько конкретных слов и фраз, которые помогают им воспринимать препятствия и реагировать на них.

Каждый испытывает трудности. Стойкие люди часто полагаются на свою умственную стойкость, чтобы преодолеть эти трудности. Они не ведут себя так, будто их проблем не существует. Скорее они имеют сочувствие к себе, что позволяет им воспринимать такие эмоции, как стресс или разочарование, как возможность учиться. Об этом пишет CNBC.

По словам автора бестселлеров и эксперта по лидерству Брене Браун, на самом деле основой психической устойчивости является сочувствие к себе.

"Психически крепкие люди остаются психически выносливыми, потому что они не легко скатываются к стыду, самокритике или самоненависти", - считает эксперт.

Вместо этого устойчивые люди полагаются на несколько конкретных слов и фраз, которые помогают им воспринимать препятствия и реагировать на них:

"Мне нужно время"

Даже самым сильным людям иногда приходится делать шаг назад и задумываться.

"Вместо того чтобы спешить оправиться после трудной ситуации, дайте себе время прочувствовать свои эмоции. Ключевым компонентом устойчивости является эмоциональная гибкость, или способность регулировать свои чувства и уменьшать их интенсивность в определенной ситуации. Мастерство над этим может помочь нам почувствовать себя сильными в сложные времена", - считает психолог Кортни Уоррен.

"Я могу справиться с тем, что случается на моем пути"

Уверенность себя в том, что вы преодолеете обстоятельства, может иметь большое значение, говорит нейропсихолог Джуди Хо.

"Люди могут отказаться от фиксации на определенном результате, адаптировать свои стратегии преодоления и найти различные решения и пути к своим целям. И они могут делать всё это даже тогда, когда их мысли и чувства могут приказывать им сбежать или натянуть на голову сказочное покрывало", - считает эксперт.

"Нет"

Представьте себе: вы имеете дело со своим напряженным рабочим графиком, когда коллега просит вас помочь ему выполнить задание. Вы можете сказать "да", несмотря на вашу большую рабочую нагрузку, быть командным игроком. По словам психолога Джессики Джексон, не чувствуйте вины за то, что поставили себя на первое место и сказали "нет".

"Устойчивость часто путают с независимостью. Но устойчивость должна касаться приоритетов ваших потребностей. Важно знать свой порог, знать свои границы и уважать их, прежде чем сгореть", - советует эксперт.

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