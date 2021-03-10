Административному "ленточно-перерезочному пафосу" в вузах следует положить конец, подчеркнул чиновник.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отреагировал на скандальный инцидент с помпезным открытием женской уборной в Государственном университете телекоммуникаций. Он просит у Минобразования провести по этому поводу служебное расследование.

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«Чрезвычайно удивлен такими «праздничными событиями в государственном ВУЗЕ, в котором открытию женских уборных, что сопровождается административным ленточно-перерезочным пафосом с лирическими выкрутасами, в Украине должен быть положен конец.

Как уполномоченный подготовил обращение Министерству образования и науки Украины с целью проведения служебного расследования по факту зафиксированного «действа». Что-то там не то...», - написал чиновник в Facebook.

До слова, на відео з відкриття можна бачити, що захід проводиться російською мовою.

Открытие туалета в киевском вузе

В Государственном университете телекоммуникаций к 8 марта с пафосом открыли женский туалет. Видеозапись с церемонии открытия появилась в соцсетях.

На фоне дверей нового туалета выступил представитель администрации университета, который торжественно перерезал красную ленту.

По его словам, туалет открыли по указанию ректора университета, а выбором цветовой гаммы стен, материалами отделки занимались женщины.

После церемонии всех пригласили выпить шампанского.

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Автор: Дмитрий Захаров