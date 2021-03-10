Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отреагировал на скандальный инцидент с помпезным открытием женской уборной в Государственном университете телекоммуникаций. Он просит у Минобразования провести по этому поводу служебное расследование.
Читайте также"Исполнилось бы, если бы не умер": Шмыгаль оконфузился поздравлением с годовщиной Дня рождения Шевченко
«Чрезвычайно удивлен такими «праздничными событиями в государственном ВУЗЕ, в котором открытию женских уборных, что сопровождается административным ленточно-перерезочным пафосом с лирическими выкрутасами, в Украине должен быть положен конец.
Как уполномоченный подготовил обращение Министерству образования и науки Украины с целью проведения служебного расследования по факту зафиксированного «действа». Что-то там не то...», - написал чиновник в Facebook.
До слова, на відео з відкриття можна бачити, що захід проводиться російською мовою.
Открытие туалета в киевском вузе
- В Государственном университете телекоммуникаций к 8 марта с пафосом открыли женский туалет. Видеозапись с церемонии открытия появилась в соцсетях.
- На фоне дверей нового туалета выступил представитель администрации университета, который торжественно перерезал красную ленту.
- По его словам, туалет открыли по указанию ректора университета, а выбором цветовой гаммы стен, материалами отделки занимались женщины.
- После церемонии всех пригласили выпить шампанского.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram