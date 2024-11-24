Фруктовый сад Европы: испанский регион с прекрасным пейзажем и без толп туристов

В этом регионе можно найти прекрасные пейзажи и богатую местную кухню.

Отдых в испанских Мадриде или Барселоне обойдется очень дорого, а толпы туристов могут испортить впечатления от поездки. Вместо этих городов путешественникам стоит обратить внимание на Мурсию, пишет Express.

Этот городской регион расположен между Валенсией и Андалусией. В Мурсии можно найти прекрасные пейзажи, богатую кухню и старинную архитектуру.

В издании отмечают, что регион часто называют "фруктовым садом Европы" за уникальную плодородную почву. Благодаря этому местные готовят вкуснейшие блюда средиземноморской кухни, среди которых саранголло и запеканка пастель де карне с яйцами, панчеттой и перцем.

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Любителям истории понравится замок Монтеагудо XI века. Эта крепость находится на склоне холма недалеко от центральной Мурсии. В ней находится 14-метровая скульптура Христа Монтеагудо.

В издании подчеркнули, что в регионе можно недорого выпить пива. В среднем пинту напитка наливают всего за 2 евро (около 86 гривень).

Кроме того, в Мурсии в ноябре средняя температура воздуха составляет от +25 до +29 градусов Цельсия. Поэтому туристы могут купаться в Мар Менор (крупнейшей в Европе соленой лагуне) круглый год.

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Ранее УНИАН писал про скрытый от толп туристов поселок в Италии, который будто застыл во времени. Даже местные тщательно оберегают это место от популярности.

Кроме того, туристам дали совет, где отдохнуть в конце ноября. Отмечается, что в этом городе в Испании средняя температура воздуха составляет около +24°C в это время года.

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