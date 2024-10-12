Альпинист, чью ступню нашли, был самым молодым членом самой загадочной экспедиции на Эверест.

На Эвересте нашли ботинок со ступней альпиниста Эндрю Ирвина из Британии, который пропал сотню лет назад.

Это произошло в сентябре, когда экспедиция National Geographic вела документальные съемки около тающего ледника, пишет Би-би-си. Ступня принадлежала Ирвину, который вместе с Джорджем Мэллори, пропали без вести в 1924 году. Как рассказала изданию внучатая племянница Ирвина Джули Саммерс, родственники уже давно "потеряли надежду найти хоть какие-то его следы".

Участникам экспедиции сильно повезло, поскольку они наткнулись на такую находку всего через неделю после того, как в этом районе растаял лед.

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Пропажа Эндрю Ирвина на Эвересте

Как отметило издание, Ирвин был самым молодым альпинистом самой загадочной экспедиции на Эверест. В последний раз его с Мэллори видели живыми 8 июня 1924 года, когда они намеревались подняться на самую вершину горы.

Впоследствии тело Мэллори в 1999 году нашел американский альпинист.

При этом, как отметило издание, экспедиция по поискам тел этих двух альпинистов пытались выяснить важный для истории альпинизма нюанс: могли ли они быть первыми в истории, кто покорил Эверест.

Дело в том, что у Ирвина был с собой фотоаппарат. Поэтому специалисты надеются, что если найдут тело альпиниста, то вместе с ним и фотокамеру, а в ней - непроявленную пленку со снимками, которые могли быть сделаны на вершине горы.

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