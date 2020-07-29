Лошадь тянет половину "москвича": на Ривненнщине заметили на улицах необычный "транспорт" (видео)
10:43, 29 июля 2020Курьёзы
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"Управляет" подводой мужчина, в "салоне" есть пассажирка.
Видео активно обсуждают в соцсетях / скриншот видео
На улицах Ривненской области очевидцы засняли странную повозку - лошадь вместо телеги тянет половину "москвича".
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В полусалоне необычного "транспорта" сидит с вожжами в руках мужчина, рядом с ним пассажирка. Это видео выложили в соцсети ривненских групп, и оно мгновенно стало вирусным.
Странная телега: очевидцы сняли, как лошадь вместо телеги тянет половину "москвича"
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве полуголый всадник на лошади заехал в супермаркет.
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