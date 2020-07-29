Лошадь тянет половину "москвича": на Ривненнщине заметили на улицах необычный "транспорт" (видео)

"Управляет" подводой мужчина, в "салоне" есть пассажирка.

На улицах Ривненской области очевидцы засняли странную повозку - лошадь вместо телеги тянет половину "москвича".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В полусалоне необычного "транспорта" сидит с вожжами в руках мужчина, рядом с ним пассажирка. Это видео выложили в соцсети ривненских групп, и оно мгновенно стало вирусным.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве полуголый всадник на лошади заехал в супермаркет.

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