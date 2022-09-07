Сотрудники ГСЧС с помощью автолестницы спасли и женщину, и кота.

Во вторник, 6 сентября, в Бучанском районе Киевской области женщина хотела помочь коту слезть с дерева и оказалась в "ловушке".

Женщина залезла на дерево, на котором сидел кот, и не могла с него слезть, сообщили в Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Спасатели вечером получили сообщение о том, что женщине нужна помощь.

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"Картина такая: женщина и кот сидят на одном дереве и не могут с него слезть... Все банально и просто: женщина хотела спасти котика и не рассчитала свои возможности", - отметили в ГСЧС.

Спасатели помогли спуститься на землю и женщине, и животному. Для спасения пострадавших сотрудники госслужбы использовали автолестницу.

Ранее стало известно, что с острова Змеиный, который находился под контролем российских оккупантов, спасли кота по кличке Змей. Животное получило на острове ранение в шею. Коту почти год, его забрали в Киев.

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