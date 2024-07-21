Животные исчезают очень быстро, чтобы исследователи могли зарегистрировать все вызванные человеком вымирания.

Люди очень хорошо умеют истреблять дикую природу. От дронтов до золотых жаб и тасманских тигров - многие виды стали жертвами деятельности человека.

Однако у ученых до сих пор нет точного ответа на вопрос о том, сколько видов животных люди довели до исчезновения, пишет Livescience. Эту цифру сложно оценить, однако их могут быть сотни тысяч.

Согласно Красному списку Международного союза охраны природы (МСОП), с начала современной эпохи в 1500 году вымерло в общей сложности 777 животных. Некоторые из этих вымираний могли быть естественными, но люди приложили руку почти (если не ко всем) из них, учитывая, насколько сильно человек повлиял на природу, особенно за последние 500 лет.

Видео дня

Люди начали способствовать вымиранию задолго до 1500 года, но тогда у ученых не было возможности изучить эти вымирания, и существует достаточно неопределенности относительно темпов вымирания, которые проще стало отмледить в последние 500 лет.

МСОП оценил риск исчезновения лишь около 5% известных в мире видов, поэтому должно быть еще много вымираний, которые не были зарегистрированы. Исследование 2022 года показало, что примерно с 1500 года могло исчезнуть от 150 000 до 260 000 всех известных видов.

Цифры были настолько большими, что удивили автора исследования Роберта Коуи, профессора Гавайского университета. "Я подумал, боже, не допустил ли я ошибок в расчетах?", - поделился Коуи.

В целом применение научных метдов предполагает, что 100 тыс. из примерно 2 млн известных видов вымерли за последние 500 лет. Эта оценка не учитывает неизвестные виды животных.

При этом по приблизительным оценкам ученых, количества вымираний животных вызванных людьми, составляет 381 150. Это приблизительная оценка, и она может быть недостоверной. Доцент кафедры биологических наук Университета Маккуори в Австралии Джон Элрой выразил мнение что, практически невозможно рассчитать современные темпы вымирания.

По словам Элроя, чтобы понять общие темпы вымирания, исследователям необходимо знать, сколько видов вообще существует. Мало того, что большая часть дикой природы мира неизвестна науке, независимо от оценок, она также часто концентрируется в недостаточно изученных регионах, таких как тропики. Что еще хуже, у насекомых больше видов, чем у любой другой группы животных, однако мы мало знаем о них по сравнению с более крупными группами животных, такими как млекопитающие и птицы.

Независимо от точных темпов, Элрой ясно понимает, что люди ухудшают темпы вымирания и что число вымираний намного превышает 777, зарегистрированных в Красном списке МСОП.

Другие новости о вымирании животных

Российская армия нанесла и продолжает наносить большой вред окружающей среде и, по мнению ученых, многие птицы, в частности, краснокнижные, сейчас под угрозой вымирания.

Птицы погибают от взрывов, их гнезда горят и они ищут новые места для гнездования. Орнитологи убеждены, что некоторые виды могут исчезнуть навсегда. Например, ученые волнуются за розовых фламинго, которые в прошлом году впервые гнездились в Украине - в Одесской области. Тогда ученые насчитали почти две сотни птенцов.

Вас также могут заинтересовать новости: