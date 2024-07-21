По словам исследователей, коты являются хорошей моделью для изучения ожирения у людей.

Если изучать самых толстых котов, то это может помочь в лечении ожирения людей. Согласно новой статье в журнале Scientific Reports, изменения в микробиомах кошачьего кишечника в ответ на изменения в диете сходны с теми, которые наблюдаются у людей, пишет Newsweek.

Это может означать, что коты являются хорошей моделью для изучения ожирения у людей, с помощью которых можно стать здоровее.

"Животные делятся с нами кроватями. Они едят наше мороженое. Все эти вещи, которые люди делают со своими домашними любимцами, подчеркивают, что они являются естественной моделью заболеваний, которые подвергаются такому же воздействию окружающей среды, как и люди", - объясняет ведущий автор исследования Дженисса Уинстон (Jenessa Winston), которая является доцентом ветеринарных клинических наук в Университете штата Огайо. Видео дня

Исследователи проанализировали образцы кала толстых котов, которые находились на четырех различных диетах в течение 16 недель. Эти диеты включали в себя свободное кормление коммерческим кошачьим кормом в течение двух недель; свободное кормление кормом для похудения в течение одной недели; ограниченное кормление диетой для похудения в течение 11 недель; после чего животные возвращались к первоначальному рациону.

По словам ученых, были обнаружены изменения в микробиоме кишечника кошек, которые были похожими на изменения в микробиоме человека после подобных изменений в рационе.

"Когда коты сидят на специальной диете, разработанной для похудения, уровень пропионовой кислоты повышается и держится на высоком уровне, а затем снова снижается, когда их возвращают на обычный рацион. Итак, это действительно изменение рациона. Эта статья подчеркивает, что когда мы ограничиваем калорийность рациона кошек, страдающих ожирением, мы можем изменить их микробную экосистему, и те изменения в сообществе, которые мы наблюдаем, вероятно, коррелируют с некоторыми метаболическими последствиями. Я думаю, что те параллели, которые мы наблюдаем в том, как экосистемы меняются подобным образом, являются полезными", - отметила Уинстон.

Исследователи подчеркивают, что результаты показывают, что коты могут быть идеальными кандидатами для изучения того, что кишечные микробы, вероятно, помогают в борьбе с ожирением.

"Возможность увидеть изменения у кошек, которые происходят в контексте ожирения и диабета 2 типа у людей, делает их действительно хорошей моделью для того, чтобы начать изучать терапию ожирения у людей, направленную на микробиом, если мы наблюдаем подобные изменения. Микробы, которые мы видели в этом исследовании, также появляются снова и снова в исследованиях на людях, и очевидно, что люди не едят кошачью пищу, не так ли?", - подчеркнула автор статьи.

В издании добавили, что около 60% кошек в США имеют избыточный вес или ожирение, в то же время примерно 30,7% взрослых американцев имеют лишний вес, а 42,4% страдают ожирением.

"Моя лаборатория сосредоточена на том, как мы можем использовать терапевтическую силу микробов. Для этого мы должны понять, чем болезненные состояния могут отличаться от здоровых, чтобы мы могли лучше понять и механически влиять на изменения, которые происходят в микробиоме", - заверила Уинстон.

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