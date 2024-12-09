Эти автомобили достигли элитного ценового уровня, и позволить себе их купить могут лишь очень состоятельные люди.

Старые автомобили имеют свой особый шарм – большинство моделей из 1950-х годов сейчас можно встретить разве что в частных коллекциях.

Подобно изысканному вину, эти автомобили достигли элитного ценового уровня, который могут себе позволить только очень состоятельные люди. Ресурс GOBankingRates проанализировал выставленные на продажу в США авто и назвал семь автомобилей 1950-х годов, которые стоят немалых денег.

Mercedes-Benz 300SL Roadster 1957 года

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Цена в США: $2,7 млн

Этот серебристый Mercedes-Benz 300SL Roadster 1957 года, выставленный на продажу в Нью-Йорке, является редкой жемчужиной.

Эта модель – один из всего 27 автомобилей, получивших новые колесные диски Rudge – в комплекте с оригинальной заводской краской и кожей. Также авто имеет пять оригинальных, промаркированных датой колес Rudge для родстеров 300SL.

Mercedes-Benz 300SL 1955 года

Цена в США: $2,6 млн

Один из 1400 купе Gullwing, изготовленных с 1954 по 1957 год, этот Mercedes-Benz 300SL 1955 года является единственным автомобилем в своем роде. Он доступен для покупки на аукционе Nevada Classics в Лас-Вегасе.

Austin-Healey 100-6 1958 года

Цена в США: $1,9 млн

Это авто – экспонат автосалона Earls Court Motor Show 1958 года. Austin-Healey 100-6 1958 года имеет заводскую отделку из 24-каратного золота и яркие элементы отделки, а также окрашен в уникальный оттенок слоновой кости.

Он выставлен на продажу компанией Auburn Classic Cars в Оберне, штат Индиана.

Chevrolet Corvette 1957 года

Цена в США:$1,8 млн

Этот жемчужно-белый Chevrolet Corvette 1957 года продается в Анахайме, штат Калифорния.

Первый автомобиль, получивший культовый псевдоним Chevrolet SS, оснащен революционным 283-кубовым двигателем V8 с системой впрыска топлива Rochester Ramjet, мощностью 283 лошадиных силы.

Bentley R-Type 1953 года

Цена в США: $1,4 млн

Это авто – один из 41 экземпляров с левосторонним управлением. Выставленный на продажу компанией Gullwing Motor Cars, Inc. в Астории, штат Нью-Йорк, этот Bentley R-Type 1953 года все еще имеет оригинальный интерьер и двигатель с соответствующими номерами.

Chevrolet Impala 1958 года

Цена в США: $999 999

Оснащенный автоматической коробкой передач, гидроусилителем руля, подогревом и стальными колёсами с заводскими колпаками, этот Chevrolet Impala 1958 года покорит каждого.

С цельным бампером в калифорнийском стиле и оригинальным трехцветным интерьером, это авто продается компанией Kinion Auto Sales в Кларенсе, штат Айова.

Bentley R-Type 1952 года

Цена в США: $995 000

Первый из 43 моделей с левосторонним управлением, этот Bentley R-Type 1952 года является ранним шасси серии A. Их было изготовлено всего 26.

Послевоенный Bentley с богатой историей выставлен на продажу компанией Gullwing Motor Cars, Inc. в Астории, штат Нью-Йорк.

8 новых автомобилей, которые не стоит покупать

Ранее мы рассказывали о 8 новых автомобилях, которые не стоит покупать, поскольку они являются слишком дорогими.

Среди таких авто Audi Q7, цены на который мастер-механик и основатель Car Fixer Guide Майкл Домингес назвал слишком завышенными. Он предлагает обратить внимание на BMW X5 и Lexus RX 350, которые предлагают аналогичные роскошные удобства по более оптимальной цене.

Сильно завышенными считают и цены на Mercedes-Benz C-Class. Также этот автомобиль имеет очень высокую стоимость обслуживания. Конкуренты, такие как Audi A4 или BMW 3 Series, предлагают аналогичные или лучшие функции по более низкой или сопоставимой цене.

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