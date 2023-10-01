Только действительно внимательные люди смогут справиться с этой задачей.

В сети завирусилась новая оптическая иллюзия, которая позволяет проверить внимательность и интеллект. На изображении, которое публикует The Sun, вам нужно найти змею, притаившуюся среди жирафов, и у вас есть для этого всего 11 секунд.

На красочном изображении изображено стадо жирафов, протягивающих головы к деревьям, чтобы полакомиться листьями. Но где-то среди них скрывается очень коварная змея.

Змея использует свой похожий цвет и длинное стройное тело, чтобы попытаться выглядеть так же, как один из жирафов. Так что постарайтесь сделать все возможное чтобы разоблачить ее.

Видео дня

Если вам это удалось – вы молодец. Если же нет, то ответ кроется ниже.

Змея спряталась среди жирафов у ствола большого дерева. По форме ее головы и маленькому раздвоенному языку можно сказать, что это рептилия, а не млекопитающее.

Задачи на внимательность

Вот задача для людей с детективными способностями - вам нужно найти ошибку на картинке за 6 секунд.

А на этой головоломке на смекалку вам нужно найти жену байкера за 7 секунд - и это не так уж легко, ведь правильный ответ совсем не очевиден.

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