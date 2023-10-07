В этой оптической головоломке животное очень тщательно замаскировано.

В Сети появилась новая оптическая иллюзия, с помощью которой вы можете проверить остроту своего зрения, а также внимание к деталям.

На изображении от Jagranjosh вам нужно найти белку, искусно спрятавшуюся среди скал, и у вас есть на это всего шесть секунд.

На изображении можно увидеть скалы, покрытые снегом, и кажется, что на картине нет другой формы жизни. Но это не так. Ведь где-то на этом пейзаже прячется маленькая белка, и вам нужно ее найти.

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В этой оптической головоломке животное очень тщательно замаскировано. Чтобы найти его, нужна большая внимательность.

Если вы не смогли найти белку за 6 секунд, не сдавайтесь, дайте себе немного времени. Также помните, что на картине зима, поэтому белка тоже поменяла окраску.

Правильный ответ указан на изображении ниже.

Интересные головоломки

Если хотите проверить, наделены ли вы острым умом и незаурядной сообразительностью, - тогда эта головоломка именно для вас. На рисунке, на котором изображены трое мужчин и маленький мальчик, нужно за 9 секунд найти настоящего отца ребенка.

Или попробуйте решить головоломку о женщинах, которые решили полить свои сады водой из реки. За 1 минуту нужно понять, какая из женщин несет больше воды.

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