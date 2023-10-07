Справиться с этой оптической иллюзией смогут только очень внимательные люди / коллаж УНИАН, фото УНИАН, фото jagranjosh

В Сети появилась новая оптическая иллюзия, с помощью которой вы можете проверить остроту своего зрения, а также внимание к деталям.

На изображении от Jagranjosh вам нужно найти белку, искусно спрятавшуюся среди скал, и у вас есть на это всего шесть секунд.

Найдите белку за 6 секунд / фото jagranjosh

На изображении можно увидеть скалы, покрытые снегом, и кажется, что на картине нет другой формы жизни. Но это не так. Ведь где-то на этом пейзаже прячется маленькая белка, и вам нужно ее найти.

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В этой оптической головоломке животное очень тщательно замаскировано. Чтобы найти его, нужна большая внимательность.

Если вы не смогли найти белку за 6 секунд, не сдавайтесь, дайте себе немного времени. Также помните, что на картине зима, поэтому белка тоже поменяла окраску.

Правильный ответ указан на изображении ниже.

Ответ / фото джагранджош

Интересные головоломки

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Или попробуйте решить головоломку о женщинах, которые решили полить свои сады водой из реки. За 1 минуту нужно понять, какая из женщин несет больше воды.

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