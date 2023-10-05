Для того, чтобы справиться с задачей, понадобятся знания из области физики.

Если хотите нагрузить свой мозг и проверить, не наделены ли вы суперской внимательностью и сообразительностью, - попробуйте справиться с головоломкой о женщинах, которые решили полить свои сады водой из реки.

Головоломка опубликована на Brightside.com. На ней изображены две старенькие женщины, которые пришли с лейками к реке, чтобы набрать воды для полива. За 1 минуту нужно понять, какая из женщин несет больше жидкости, говорится на jagranjosh.com.

При решении задачи понадобятся не только внимательность и смекалка, но некоторые знания из области физики. Засеките время и постарайтесь понять, какой же правильный ответ на головоломку.

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Если вам так и не удалось понять, в чем дело, мы все вам объясним. Возможно, вы заметили, что у женщины слева лейка больше, но это ни на что не влияет. Носики обеих леек находятся на одной высоте, а уровень воды не может быть выше носика по закону соединенных сосудов. Таким образом количество воды в лейках женщин одинаковое.

Интересная новость об оптической иллюзии - сейчас это стоит прочитать

Ранее была опубликована волшебная оптическая иллюзия, на которой было изображено много милых медведей, и среди них нужно быстро найти спрятанную рыбу.

Задание нужно было выполнить за 5 секунд. Стоит отметить, что рыба находится в очень необычном месте, поэтому нужно проявить максимальную внимательность и смекалку.

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