Работники находились по колени в снегу.

В Закарпатской области работники вышли косить траву возле железнодорожных путей в снег.

Видео опубликовал Евгений Черней на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в селе Пасека Мукачевского района. На видео можно увидеть, как люди в униформе косят сорняки, находясь в снежных сугробах. На улице в это время идет снег.

"Закарпатцы! Хватит переживать что зима не отходит, жаловаться что где-то дороги не чистят и так далее... Будьте оптимистами, как работники "Укрзализныци" и готовьтесь к лету", - написал мужчина.

Ранее сообщалось, что на Трухановом острове коммунальщики "косили" песок на пляже.