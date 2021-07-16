Причины этого странного решения неизвестны.

Работники в униформе на Трухановом острове в Киеве "косили" песок на пляже. Работы по "благоустройству" проходили посреди жаркого дня.

Соответствующее видео опубликовала киевлянка Людмила Билека в Facebook.

Инцидент произошел 15 июля на Центральном пляже.

"Лето. Жара. А на Трухановом острове сегодня (15 июля, - ред.) косят песок. Кто в курсе, какая там экологическая или эстетическая стратегия у коммунального предприятия "Киевблагоустройство"?"- отметила Билека.

На видео видно, что на мужчине, который "косит" песок, надета специальная форма.

При этом пользователи соцсети начали шутить: "Сапер ошибается один раз", "Подготовка грунта под "большое садоводство", завтра уже туи будут расти", "Ищет клад", "Человек зарплату отрабатывает. Не его вина, что жара и трава не выросла. График есть график", "В любой непонятной ситуации – коси песок" и другие.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве произошло новое ЧП в подземном переходе, в этот раз - на Оболони.

"Безопасные" подземные переходы. Сегодня около 6:00 в подземном переходе на Героев Днепра сверху отвалился кусок потолка", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал - во время обвала там не было прохожих.

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Автор: Анастасия Горбачева