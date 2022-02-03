К концу недели в Украине будет снежить, местами пройдут дожди, ожидаются ночные морозы и усиление ветра.
Такой прогноз в своем Facebook сделала синоптик Наталья Диденко.
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Прогноз погоды на 4 февраля
По данным Натальи Диденко, в пятницу снег ожидается на западе Украины, а на юге Крыма будет небольшой дождь.
Ближайшей ночью ожидается -3°...-9°, на востоке и в Крыму будет 0...-3°. Днем 4 февраля на севере и в центре -2°...-7°, в южной части, на востоке и западе около нуля.
"В Киеве завтра, 4-го февраля, ожидается морозная погода с ночной температурой воздуха до -7 градусов, дневной до -3 градусов. Без осадков", - рассказала синоптик.
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Прогноз погоды на 5 февраля
По данным синоптика, в субботу снег ожидается на западе, севере и кое-где в центре (кроме Днепра с районами). На остальной территории - без осадков.
В ночь на субботу в большинстве областей Украины ожидается -4°...-10°, на крайнем севере до -12°, на западе 0°...-2°.
"Днем 5 февраля начнется потепление до оттепели, только в восточных областях еще днем побудут -3...-6 градусов", - говорит Наталья Диденко.
Также, по ее данным, в субботу и воскресенье усилится ветер.
В ночь на субботу Киев поморозит до -10°...-12°, а уже днем начнется потепление. Периодически будет идти снег.
Прогноз погоды на 6 февраля
В воскресенье, по данным Натальи Диденко, ночью мороз задержится лишь в восточной части, -3°...-9°, а в течение дня оттепель и небольшие "плюсы" охватят практически всю Украину.
Снег ночью ожидается на востоке, а днем осадки в виде мокрого снега будут только на западе.
Воскресенье в Киеве будет с оттепелью, ветреной, без существенных осадков.
Напомним, в Украине в ближайшие дни ожидается похолодание по ночам. Понижение температуры будет уже ближайшей ночью. Немного похолодает и в светлое время суток.
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