В Харьковской области мужчина незаконно рубил сосны и пострадал из-за падения одной из них

Начато уголовное производство.

В Харьковской области мужчина, который незаконно рубив сосны, пострадал в результате падения одной из них.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"30 апреля в полицию поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что в реанимационное отделение местной больницы доставлен 26-летний житель села Глинское с многочисленными телесными повреждениями. Установлено, что молодой человек находился в лесу рядом с селом Диброва. Во время распила сухих деревьев сосны на территории лесничества на него упал ствол сосны, отломившийся с верхушки дерева. Рубку древесины мужчина осуществлял без соответствующего разрешения", - говорится в сообщении.

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Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Обстоятельства происшествия выясняются.

Как ранее сообщал УНИАН, браконьер, который уничтожил деревья в заповеднике Харьковской области, получил срок.