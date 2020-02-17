Браконьер, уничтоживший деревья в заповеднике Харьковской области, получил срок

Ущерб, который нанес браконьер своими действиями, составил 130 тыс. грн.

Приговором Краснокутского районного суда Харьковской области признан виновным мужчину в совершении незаконной порубки деревьев в Национальном природном парке «Слобожанский».

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Как сообщил руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, по факту незаконной рубки леса, совершенной на объекте природно-заповедного фонда, суд назначил злоумышленнику наказание в виде трех лет лишения свободы. Также он выплатит ущерб за спиленные сосны в размере 130 тыс. грн. Доказано, что мужчина вырубил сосны и продал их другим лицам.

Судом удовлетворен гражданский иск в интересах государства на указанную сумму, конфискованы орудия рубки, передает sq.com.ua.

Приговор пока не вступил в законную силу, поскольку идет срок на апелляционное обжалование.