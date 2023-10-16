Свидание превратилось в кошмар, когда дело дошло до заказа блюд в баре.

Идеальное свидание может испортить одна мелочь. Но иногда партнер может выдать нечто такое, что окончательно поставит крест даже на теоретической возможности продолжать отношения.

В англоязычной части интернета стало вирусным видео, на котором жительница американского города Атланта рассказала историю своего неудачного свидания – мужчина сбежал от нее через окно в туалете бара. Впрочем, в комментариях люди были совсем не на стороне автора.

В ролике, который менее чем за неделю собрал более 5 миллионов просмотров в Тикток, женщина рассказала, что свидание проходило в небольшом устричном баре, который она как раз посещала повторно во время записи этого видео.

Порцию из 12 устриц здесь предлагают за 15 долларов. В начале свидания женщина заказала одну тарелку, но потом - еще три. Всего она съела 48 устриц, причем каждую она высасывала с громким хлюпаньем, что очевидно очень не понравилось кавалеру.

"Когда шла четвертая порция, он смотрел на меня безумно, но мне было все равно. Мне было надо. Это было так хорошо", - вспоминает женщина, повторяя на видео то самое ужасное хлюпанье при поедании устриц, как, очевидно, было и на свидании.

Когда все 48 устриц были съедены, женщина решила прибегнуть к разнообразию и заказала блюдо из крабовых лепешек и красного картофеля. В конце концов, когда официант принес чек, мужчина, который, по ее словам, заказал только один напиток, пошел в туалет, но оттуда он больше не вернулся.

За все, что было заказано, женщине в итоге пришлось заплатить 184 доллара, не считая чаевых. К своему видео женщина добавила скриншот переписки с мужчиной, которая состоялась позже.

"Я пригласил тебя на пару напитков, а ты заказала всю эту еду. Я могу перечислить тебе деньги за напитки", – написал тот в оправдание своего побега.

Хотя в целом видео было посвящено жалобам на поступок кавалера, большинство пользователей в комментариях стали именно на его сторону. Женщину раскритиковали за то, что она заказала столько еды, а также за то, что она ела устрицы с таким откровенно мерзким звуком.

"Я не знаю, что хуже - 48 устриц в качестве закуски или сумасшедшее хлюпанье и чмоканье", — прокомментировал один пользователь.

"Он буквально сказал, что вы можете встретиться, чтобы выпить, а потом ты выпила полокеана", — написал другой человек.

"Я бы тоже сбежал, и счет был бы для меня наименьшей проблемой", — написал третий пользователь, а другой добавил: "Я едва мог слушать, как ты причмокиваешь, поэтому я могу представить, как плохо было смотреть на это".

Однако в комментариях нашлись и те, кто встали на сторону женщины, отметив, что устрицы именно так и едят.

Другие истории о неудачных свиданиях

Как писал УНИАН, пользователи интернета похвалили мужчину за то, что он бросил женщину во время свидания, потому что на ее пищевые привычки было "невыносимо" смотреть. 20-летний парень забронировал столик в "модном ресторане" и позаботился о том, чтобы произвести впечатление, но все испортил один нюанс.

Также мы рассказывали, что девушка познакомилась в интернете с красивым парнем, но после первого же свидания решила прекратить отношения. На популярном форуме Reddit она рассказала, чем ее не устроил красавчик.

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