Женщина была шокирована тем, что вытворил человек, свидание с которым ей очень понравилось.

Женщина раскрыла, как партнер испортил их идеальное свидание одним походом в уборную. Мужчина совершил огромную ошибку.

Как пишет Mirror, первые свидания часто бывают довольно неловкими, особенно если вы познакомились со своей девушкой через приложение для знакомств и еще не встречались лично. Обе стороны, как правило, пытаются произвести впечатление друг на друга. Демонстрировать все свои странные причуды и вредные привычки в первый день - не лучший вариант.

Однако один мужчина совсем забыл об этом, поскольку просто шокировал женщину абсолютно после того, как пригласил ее к себе домой после первого свидания.

Видео дня

Рэйчел Пейдж поделилась, что свидание прошло очень хорошо, поэтому она с энтузиазмом согласилась пойти в гости к мужчине, чтобы "посмотреть фильм". Но свидание превратилось из идеального в катастрофическое за считанные минуты, когда она увидела, что сделал ее потенциальный партнер, как только вошли в дом.

"Я пошла на свидание с парнем, это было наше первое свидание. Мы ели фахита и маргариту - это было хорошо, это было весело. Он был забавным, он был милым, и после ужина он сказал: "Эй, ты хочешь пойти ко мне домой, чтобы посмотреть фильм?". Мы подходим к его дому, и он ведет меня в свою комнату. Я сажусь на его кровать, а потом он сразу идет в ванную комнату. Ничего страшного. Если тебе нужно в туалет, ты должен идти в туалет. Он спустил штаны и сел на унитаз, я подумала, что он писает сидя", - вспомнила девушка.

Мужчина оставил дверь в уборную настежь открытой. Но даже это не было самым удивительным. Он сидел в уборной довольно долго. Женщина забеспокоилась и спросила, все ли хорошо. Мужчина ответил: "Я какаю". Ответ ошеломил Рэйчел.

Комментаторы видео остались столь же обескураженными. Многие из них сказали, что это не то, что люди должны делать на первом свидании. Некоторые даже написали, что если он уже чувствует себя достаточно комфортно, чтобы проявлять свои туалетные привычки на первом свидании, Рэйчел стоит "только представить", на что он может быть способен, когда ему действительно комфортно с ней.

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