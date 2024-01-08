Блогер Данте Ферриньо считает, что эта диета спасла ему жизнь.

50-летний блогер Данте Ферриньо уже более 1000 дней сидит на "львиной" диете и делится со всеми личным опытом, пишет Newsweek.

"У меня были серьезные проблемы с кишечником, когда я услышал об этой сумасшедшей диете, при которой вы едите только мясо жвачных животных, воду и соль. Я слышал истории о том, как эта диета помогла людям излечиться от многих болезней. Врачи не смогли мне ответить насчет этого, поэтому я подумал: "Какого черта? Что мне терять?" - отметил мужчина.

По словам блогера, он чувствовал, что это может спасти ему жизнь, и потому решил попробовать и не пожалел:

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"В самый тяжелый период я весил 302 фунта. Сейчас мой вес снизился до 183 фунтов".

Также, как рассказал Ферриньо, он больше не страдает бессонницей, не храпит и легко пробуждается по утрам, а занятия спортом превратились для него в настоящее удовольствие.

"Мне нравится иметь тело, которое я всегда хотел. Мне 50 лет, и у меня лучшее здоровье в жизни. Даже когда мне было 17 лет, я не чувствовал себя так хорошо, как сейчас", - признался блогер.

Кроме того, он добавил, что его артериальное давление нормализовалось, почки начали лучше функционировать, и другие показатели только улучшились:

"Раньше я принимал лекарства от аллергии, расстройства пищеварения и расстройства желудка, а также массу добавок. Теперь я не принимаю ничего, кроме пары добавок (йод и витамин D)".

Напомним, ранее был опубликован рейтинг лучших диет, основанный на мнениях 43 экспертов, включая врачей, дипломированных диетологов и эпидемиологов.

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