Парень для своего социального эксперимента выбрал Крещатик.

Один из украинских блогеров провел наглый эксперимент. Парень притворился бездомным и просил милостыню на центральной улице Киева – Крещатике.

Блогер Ronsation в своем Instagram опубликовал видео с результатами своего эксперимента. Для этого он выбрал неряшливый образ, вышел на улицу, сел на Крещатике со стаканчиком, куда прохожие должны бросать деньги.

Один из парней бросил 20 гривен, но другой прохожий их забрал. Другие неравнодушные бросали монеты, но какой-то мужчина дал 100 гривень, что удивило блогера.

За 30 минут парень собрал 150 гривень, на основе чего спрогнозировал возможный доход бездомного:

30 минут - 150 гривень;

1 час - 300 гривень;

1 день - 3 тысячи гривень.

"Задержание" Волошина - что случилсь

Украинский блогер-миллионник Александр Волошин показал в инста-сториз, как сидит за решеткой. Он сказал, что правоохранители дали ему телефон буквально на 15 минут, чтобы он позвонил адвокатам.

Позже он обнародовал в ленте видео, из которого стало понятно, что задержание было липовым. Таким образом, хотел привлечь внимание к своему новому интенсиву.

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