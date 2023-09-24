Мужчина не может понять, как ему теперь себя вести.

Мужчина признался на Reddit, что он узнал о тайне, которую два года от него скрывала жена. Все это время она ему врала, пытаясь не раскрывать секрет. Теперь же мужчина все знает, ему противно смотреть на свою избранницу.

Оказалось, что брат женщины был признан виновным в преступлении против детей. Мерзкие подробности его поступков, как отметили комментаторы, едва ли стоит обсуждать. Мужчина узнал об этом лишь сейчас, но суд состоялся два года назад.

Жена скрывала все от него, ведь об этом ее просил брат, которому удалось не попасть за решетку. Он жил у родителей и даже виделся с детьми своей сестры.

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Автор поста отметил, что жена решила ему все рассказать лишь сейчас, только из-за того, что испугалась. Она поняла, что мужчина может обо всем узнать не от нее, а из новостей или от знакомых.

"Я чувствую себя преданным из-за всего этого. Я чувствую, что должен был знать об этом с самого начала, как и она. Мне противен дядя моих детей и то, что он сделал, и мне следовало позволить чувствовать это с самого начала. Но поскольку он попросил мою жену не говорить мне об этом, она хранила этот секрет целых два года. Мне постоянно врали! Так что я не знаю, что делать", - отметил мужчина.

Он сознался, что теперь ему противно смотреть на жену, ведь каждый раз он вспоминает о ее двухлетней лжи. Мужчина не понимает, как ему дальше себя вести.

Реакция сети

В комментариях пользователи пишут:

"Доверие подорвано. Ваши эмоции полностью справедливы в этой ситуации"

"Ваша жена здесь не права. Она не может решать за вас обоих, якобы чувства ее брата или что-то еще важнее, чем безопасность ваших детей"

"Похоже, ложь – обычное дело для вашей жены".

Напомним, ранее на Reddit появился "крик души" от мужчины, который сделал тату и это разрушило его брак.

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