Она узнала о его изменах и поняла, как много вранья было в их браке.

На Reddit появился пост от женщины, которая узнала, что любовница ее мужа беременна. Ее ничуть не огорчила эта новость. И несмотря на то, что супруг ей изменял, женщина счастлива.

Проблемы в их браке начались около месяца назад. Женщина узнала, что ее муж стал дружить с коллегой, это сразу же вызвало у нее подозрения. Мужчина признался, что у него была "мимолетная интрижка", на фоне этого супруги решили взять паузу в отношениях. И лишь тогда женщина узнала, что это была не интрижка - ее избранник давно встречался с коллегой и все знали о связи между ними.

Но еще больший "сюрприз" ее ждал потом. На днях женщина узнала, что любовница забеременела от ее супруга. И тогда она поняла, что их браку пришел конец.

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"Я уже давно знала, что хочу развода... Я думала, что нам стоит попробовать еще раз, пойти на консультацию и сделать все возможное, чтобы спасти брак. Но теперь я знаю, что этому нужно положить конец прямо сейчас... Я чувствую, что с моих плеч сошел гигантский груз. Я буду одна воспитывать нашего ребенка, но я буду свободна и счастлива. Я не буду беспокоиться о том, какое сегодня у него настроение, что я могу сказать и сделать. А если я буду громко жевать, это никого не приведет в ярость. Я могу дышать полной грудью, и лучше я буду испытывать финансовые трудности, но чувствовать себя спокойно, чем оставаться с ним и постоянно жить в стрессе", - призналась женщина.

Она отметила, что не планирует враждовать с супругом после развода, так как у них все равно есть общий ребенок. Помимо этого, женщина испытала облегчение и не держит на него зла. Лучше быть друзьями в разводе, чем врагами в браке, что сильно травмирует ребенка, отметила она.

Реакция сети

Рассказ женщины удивил многих пользователей. Одни искренне рады за то, что обманутой жене удалось сохранить самообладание. А другие же не понимают, как можно дружить с тем, кто тебя предал. Юзеры пишут:

"Мне кажется это странным. Ты говоришь, что тот, кто относился к тебе, как к мусору, всегда будет твоим лучшим другом. Но ладно. Повезло тебе"

"Поздравляю со свободой! Я надеюсь, что у вас все будет хорошо"

"Мусор вынес себя сам. Удачи!".

Напомним, ранее на Reddit появилась история от девушки, которая вышла замуж и через две недели поняла, что совершила ужасную ошибку.

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