Семена подсолнечника могут играть роль в снижении уровня сахара в крови.

Семена подсолнечника богаты антиоксидантами, хорошими жирами, клетчаткой, растительными белками, витамином Е и минералами. Они укрепляют иммунную систему, а также могут способствовать здоровому контролю веса, пишет health.com.

Отмечается, что частое употребление семян подсолнечника связано с более низким уровнем маркеров воспаления, снижением риска сердечных заболеваний и диабета 2 типа.

Семена подсолнечника - польза

Среди полезных свойств семян подсолнечника специалисты выделяют следующие:

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Повышают иммунную функцию. Семена подсолнечника поддерживают иммунную систему несколькими способами: они обладают естественными противомикробными, антибактериальными и противовирусными свойствами, которые помогают бороться с микробами.

Могут способствовать снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В одном обзоре исследований сделан вывод, что семена подсолнечника защищают здоровье сердца благодаря синергетическому действию полезных жиров, антиоксидантов, клетчатки, белков и минералов.

Могут помочь предотвратить или контролировать диабет. Обзор исследований пришел к выводу, что семена подсолнечника могут играть роль в снижении уровня сахара в крови и могут использоваться для лечения диабета 2 типа. Ученые говорят, что биоактивные компоненты этих семян участвуют в лучшем регулировании уровня сахара в крови и лечении резистентности к инсулину.

Могут способствовать здоровому контролю веса. Благодаря клетчатке, жирам и белкам семена подсолнечника являются хорошим выбором для контроля веса. Антиоксидантное и противовоспалительное действие хлорогеновой кислоты в семенах подсолнечника также может играть роль в регулировании веса.

Могут уменьшить метаболический синдром. Метаболический синдром - это группа состояний, которые вместе повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, инсульта и других серьезных проблем со здоровьем. Данные недавнего исследования показали, что потребление семян подсолнечника снижают риск развития метаболического синдрома.

Могут уменьшить неалкогольную жировую болезнь печени. Одно из исследований показало, что потребление семян связано со снижением вероятности развития этой болезни.

Существует много простых способов включить эти богатые питательными веществами семена в здоровую еду, закуски и сладкие угощения.

Напомним, ранее сообщалось, что происходит с вашим телом, когда вы принимаете витамин С ежедневно.

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