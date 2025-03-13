Кошка-рекордсмен прожила свою долгую жизнь в штате Техас.

Неважно, любите ли вы больше щенков или котят, новые владельцы домашних животных всегда должны учитывать долголетие при выборе нового пушистого друга. Даже если ваше животное будет правильно питаться, постоянно двигаться и иметь отличного ветеринара, вряд ли оно проживет более 10-20 лет. Однако все же есть исключение кошки, которая прожила рекордные 38 лет, пишет howstuffworks.

Речь идет о кошке породы табби, которую звали Крем Пафф. Она прожила в Остине, штат Техас, 38 лет и 3 дня в человеческих годах (266 в кошачьих). Родилось животное 3 августа 1967 года, а умерло 6 августа 2005 года.

По словам владельца кошки Джейка Перри, Крем Пафф смогла прожить столько лет, поскольку имела активный и здоровый образ жизни, а также уникальную диету, которая состояла из сухого кошачьего корма с добавлением брокколи, яиц, бекона, кофе со сливками и пипетки красного вина каждые несколько дней.

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Также согласно Книге рекордов Гиннеса, пока рекордсменкой, которая еще живет, является кошка Флосси из Ливерпуля, Англия. Она родилась 29 декабря 1995 года, поэтому можно сказать, что она прожила очень долгую жизнь, которая длится почти 30 лет.

Другие интересные факты о котах

Ранее эксперт объяснил, почему кошки сходят с ума по ночам. По его словам, такое явление называют "полуночным безумием" или "часом кошачьего колдовства".

Также эксперты рассказали, почему коты кривят морду, когда что-то нюхают. Исследователи говорят, что таким образом животные показывают, что они анализируют химические сигналы в окружающей среде.

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