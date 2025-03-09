До этого времени ученым никак не удавалось выяснить, каким образом и когда домашние кошки могли быть завезены в Китай.

То, как и когда домашние кошки прибыли в Китай, оставалось загадкой. Однако теперь ученым удалось приоткрыть завесу тайны, поскольку новый анализ ДНК кошек показал, что торговцы и дипломаты везли этих жвотных с собой по Шелковому пути 1400 лет назад.

Современные домашние кошки произошли от африканских диких кошек. Предыдущие исследования показывают, что эти кошки начали жить рядом с людьми на Ближнем Востоке примерно 10 тыс. лет назад, прежде чем эволюционировать и распространиться по Европе около 3000 лет назад, согласно новому исследованию, пишет Livescience.

Около 600 г. н. э. торговцы и дипломаты впервые перевозили домашних кошек в небольших ящиках и клетках из восточного Средиземноморья через Центральную Азию. Эти торговцы и чиновники привезли в Китай лишь несколько питомцев, предлагая их в качестве дани членам элиты.

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Археологические данные показал, что задолго до появления домашних кошек в Китае люди в сельской местности жили рядом с леопардовыми кошками. Ранее исследователи находили кости леопардовой кошки, датируемые 5400 лет назад, в древней земледельческой деревне в северо-западной провинции Шэньси, что указывает на то, что люди и кошки сосуществовали.

Но эти отношения не были похожи на одомашнивание кошек, утверждают авторы нового исследования. Более того, распространенное предположение о том, что одомашнивание кошек произошло в Китае во времена династии Хань между 206 г. до н. э. и 220 г. н. э., также не имеет никаких оснований, поскольку археологических останков домашних кошек того периода не обнаружено. Поэтому потребовалась полная переоценка того, когда и как домашние кошки попали в Китай, заявили исследователи.

Чтобы ответить на эти вопросы, ученые проанализировали 22 кошачьих останка из 14 археологических памятников в Китае, охватывающих период около 5000 лет. Сначала исследователи секвенировали ядерную и митохондриальную ДНК в костях, чтобы определить каждый вид. Затем исследователи сравнили эти результаты с ранее опубликованными данными из 63 ядерных и 108 митохондриальных геномов, которые суммируют эволюцию генетики кошек во всем мире.

"Это самое крупное и всеобъемлющее исследование мелких кошачьих, живущих в тесном контакте с людьми в Китае. Сбор археологических образцов останков кошек из Китая за этот период времени [был] очень сложной задачей", - признались ученые в своем заявлении.

14 из 22 кошачьих костей из Китая принадлежали домашним кошкам. Самые старые из этих останков домашних кошек были найдены в городе Тунвань в Шэньси и были датированы радиоуглеродным анализом 730 годом н. э., что позволяет предположить, что домашние кошки прибыли в Китай намного позже окончания династии Хань.

Все 14 домашних кошек в образце имели общую генетическую подпись в их митохондриальной ДНК, известную как клад IV-B. Эта подпись редко встречается среди домашних кошек из Европы и Западной Азии, но исследователи обнаружили близкое совпадение в ранее опубликованных данных о кошке, которая жила где-то между 775 и 940 годами н. э. в городе Джанкент, Казахстан.

Кошка Джанкент - старейшая из известных домашних кошек на Шелковом пути, предлагающая интригующие подсказки о происхождении домашних кошек в Китае. Расцвет Шелкового пути продолжался между 500 и 800 годами н. э., что намекает на то, что торговцы, вероятно, перевозили котят в Восточную Азию по этому маршруту.

Исследователи отметили в своем исследовании, что кошки, которых торговцы и дипломаты изначально дарили китайской элите, были, скорее всего, полностью белыми или с тигровыми полосками с белыми пятнами. ДНК кошки из города Тунвань предполагает, что это был здоровый самец с длинным хвостом и короткой, полностью белой или частично белой шерстью, заявили они.

Даже сегодня доля белых кошек в Восточной Азии выше, чем где-либо еще в мире, добавили исследователи.

Мелинда Зедер, археозоолог из Национального музея естественной истории Смитсоновского института, которая не принимала участия в новом исследовании, рассказала, что работа предлагает ценную информацию о том, как домашние кошки попали в Китай. "Связать их с Шелковым путем - это действительно круто. Это сногсшибательное исследование, - сказала Зедер.

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