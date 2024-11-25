Эта система состоит из нескольких машин, передающих микроволны.

Китайские ученые заявили о создании инновационного микроволнового оружия. Его принцип действия напоминает "Звезду смерти" из киновселенной "Звездные войны", пишет Live Science.

В South China Morning Post заявили, что китайским ученым удалось создать новый тип микроволнового оружия. Оно объединяет несколько мощных электромагнитных волн, после чего концентрирует их на цели.

Эта система состоит из нескольких машин, передающих микроволны, которые затем разворачиваются в разных местах. Каждая машина стреляет микроволнами с высокоточной синхронизацией, после чего они сливаются в мощный энергетический луч.

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Главная сложность такого оружия заключается в том, что микроволны являются узкими пучками энергии, которые должны быть точно выровнены, чтобы затем сойтись в одной точке, отметили в издании. Время их запуска должно контролироваться с точностью до миллионных долей секунды.

Ученые сказали, что каждая микроволновая машина должна быть точно позиционирована с точностью до миллиметра. Китайская спутниковая навигационная система BeiDou способна обеспечить точность позиционирования до 1 сантиметра, но даже этого не достаточно для нового вида оружия.

Чтобы решить эту проблему, исследователи установили на каждую машину вспомогательные устройства лазерного позиционирования. Они позволяют добиться миллиметровой точности позиционирования.

Отмечается, что синхронизация стрельбы должна быть в пределах 170 пикосекунд. Для сравнения - обычному бытовому компьютеру требуется 330 пикосекунд, чтобы завершить один цикл обработки данных.

Ученые справились с этой задачей, соединив передающие платформы при помощи оптических волокон. Также каждый из аппаратов системы вооружения напрямую управляется мобильным командным центром, добавили в издании.

По данным South China Morning Post, один из ученых, который участвовал в проекте, заявил о том, что суммарная мощность сходящихся микроволновых лучей дает эффект "1+1>2". В Live Science же подчеркнули, что такое утверждение нарушает закон сохранения энергии.

В издании рассказали, что микроволны не могут работать на больших расстояниях из-за пыли и влаги, которые рассеивают их. Чтобы противостоять этому, необходимо увеличить мощность. Проблема заключается в том, что это сопряжено со значительными материально-техническими трудностями, так как современные аккумуляторы не обладают достаточной емкостью для хранения такого количества энергии.

Вероятнее всего, китайским ученым удалось создать конвергентную систему микроволнового оружия в контролируемой среде, считают в издании. Тем не менее реализация такой технологии может оказаться невероятно сложной задачей.

Другие разработки китайских ученых

Ранее УНИАН писал, что китайским ученым удалось оживить мозг свиньи через час после ее смерти. Полученные данные предлагают новые пути для исследования травм головного мозга.

Кроме того, китайские ученые обнаружили на Луне молекулы воды. По словам исследователей, она может стать потенциальным "ресурсом для заселения спутника".

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