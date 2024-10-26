Полученные данные предлагают новые пути для исследования травм головного мозга.

Китайские исследователи смогли восстановить активность в мозге свиней почти через час после прекращения кровообращения животных. В некоторых случаях функциональность поддерживалась часами. Об этом сообщает Science Alert.

Отмечается, что это достижение является огромным шагом вперед в разработке способов восстановления функции мозга после внезапной остановки сердца пациента и свидетельствует о том, что врачи могут расширить окно для успешной реанимации пациентов после остановки сердца.

"Хитрость? Включение неповрежденной печени пациента - органа, который организм использует для очистки крови - в систему жизнеобеспечения, которая используется для восстановления работы мозга", - говорится в статье.

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Авторы отмечают, что внезапная остановка сердца вызывает массу проблем в организме из-за быстрого прекращения кровотока. Дальнейшее снижение кровообращения в частях тела называется ишемией, и когда оно происходит в мозге, оно может вызвать непоправимые процессы.

"Используя 17 тибетских мини-свиней, выращенных в лаборатории, команда сравнила включение печени в потерю кровообращения. В одной серии экспериментов две группы свиней подвергали ишемии мозга в течение 30 минут; одна из групп также была подвергнута ишемии печени, а другая нет. В то же время контрольная группа не подвергалась ишемии", - пишет издание.

Ученые увидели, что когда свиней подвергли эвтаназии и исследовали их мозг, контрольная группа имела наименьшее повреждение мозга, зато группа, которая не была подвергнута ишемии печени, показала значительно меньшее повреждение мозга.

Команда также экспериментировала с различными задержками, подключая мозг к системе, поддерживаемой печенью, с интервалами в 30 минут, 50 минут, 60 минут и 240 минут. Самый длинный интервал, который показал наибольшую перспективу, составлял 50 минут после того, как его лишили крови: мозг восстановил электрическую активность и поддерживался в таком состоянии в течение шести часов, пока эксперимент не прекратили:

"Примечательно, что в мозге, которому не хватало кислорода в течение 60 минут, активность восстановилась лишь за три часа до угасания, что свидетельствует о критическом промежутке времени, в течение которого реанимация может быть успешной с добавлением функционирующей печени".

Эти результаты, по словам исследователей, свидетельствуют о том, что печень играет важную роль в развитии поражения головного мозга после остановки сердца. Полученные данные предлагают новые пути для исследования травм головного мозга и могут улучшить показатели выживаемости и результаты восстановления пациентов в будущем.

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