В то же время китайские пользователи соцсетей положительно отозвались об этом исследовании.

Китайские ученые проанализировали образцы почвы на Луне и выяснили, что вместе с минералами в нем была найдена вода, пишет CNN.

"Находка воды на Луне сама по себе не является чем-то новым. NASA и индийские космические аппараты заметили на поверхности Луны то, что они считают водой, а китайские ученые в прошлом году нашли воду в стеклянных шариках, разбросанных по всей Луне. Но это последнее открытие, по словам ученых, является первым случаем, когда вода в ее молекулярной форме, H2O, была найдена в физических образцах - и, что важно, она была найдена в той части Луны, где ранее считалось, что вода в такой форме не может существовать", - говорится в материале.

Ученые тщательно рассмотрели образцы, которые были собраны китайским зондом "Чанъэ-5", приземлившимся на поверхность Луны в 2020 году, и обнаружили "призматический, похожий на пластину прозрачный кристалл" - около шириной с человеческий волос - который на самом деле оказался "неизвестным лунным минералом", названным ULM-1, говорится в исследовании, которое опубликовано 16 июля в журнале Nature Astronomy.

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Согласно исследованию, кристалл ULM-1 (с химической формулой (NH4)MgCl3-6H2O) состоит около на 41% из воды, с примесями аммиака, которые поддерживают стабильность молекул H2O, несмотря на резкие перепады температуры на Луне.

По словам ученых, такой тип воды может стать потенциальным "ресурсом для заселения Луны". Это открытие стало крайним достижением Китая, который намерен стать доминирующей космической державой, которая имеет широкие амбиции, а именно создание исследовательской базы на Луне.

В то же время китайские пользователи соцсетей положительно отозвались об этом исследовании, подчеркнув, что космическая программа является предметом национальной гордости.

"Открытие гидратированного минерала на месте посадки "Чанъэ-5" является захватывающим и будет способствовать дальнейшему расширению нашего понимания реакций породы с паром в лунной коре и на поверхности Луны", - подчеркнул главный научный сотрудник Лунного и планетарного института в Техасе, который не принимал участия в исследовании, Дэвид А. Кринг.

В свою очередь планетарный геолог из Университета Гонконга говорит, что на Луне может существовать три типа воды, а именно соединение, которое мы знаем как H2O, ее замороженная форма, лед, а также молекулярное соединение, которое называется гидроксил.

Космические исследования - последние новости

Как писал УНИАН, астрономы обнаружили самую раннюю галактику, которую когда-либо видели. Она называется JADES-GS-z14-0 и ярко светит в ранней Вселенной.

Также сообщалось, что в центре Млечного Пути нашли чрезвычайно редкую черную дыру.

"Это увлекательное звездное скопление продолжает удивлять научное сообщество с тех пор, как оно было обнаружено около 20 лет назад. Сначала считалось, что это необычно тяжелая звезда. Однако с данными высокого разрешения мы теперь можем подтвердить, что имеем дело с черной дырой средней массы в центре", - отметил ведущий автор Флориан Пайскер, астроном из Кельнского университета в Германии.

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