На территории фабрики правоохранители обнаружили груды использованным медицинских изделий.

Полиция индийского штата Махараштра раскрыла фабрику, которая производила матрасы из использованных масок.

В то время как в этой местности наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19, работники фабрики в районе города Джалгаона на севере штата вместо хлопка или других пригодных материалов просто набивали матрасы грязными выброшенными медицинскими изделиями, пишет India Today.

Читайте такжеВ Британии очередь пенсионеров за вакциной приняли за нелегальный рейв (фото)На территории фабрики правоохранители обнаружили груды использованным масок. Найденные изделия сожгли согласно правилам. Против владельца фабрики уже возбудили дело.

Издание отмечает, что объемы производства медицинских масок в Индии значительно увеличились с началом пандемии. При этом увеличилась и нагрузка на систему управления отходами. Только в период с июня по сентябрь 2020 года в связи с коронавирусом было утилизировано более 18 тыс. тонн биомедицинских отходов, включая перчатки и маски для лица.

Сейчас Индия переживает вторую волну пандемии.

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Перевод: Катерина Комолова