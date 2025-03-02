Это заимствованное из английского слово редактор не советует писать вместе.

Известный литературный редактор Ольга Васильева объяснила, как правильно писать на украинском такие слова, как "майстер/клас" и "дівич/вечір", поскольку часто возникает вопрос, нужен ли в них дефис. Об этом говорится в ее сообщении в фейсбуке.

"Согласно действующему правописанию с дефисом пишем сложные слова, где первое существительное определяет определенную примету или особенность предмета, лица, явления, названных вторым: бíзнес-план, бізнес-проєкт, блок-система, буй-тур, дизель-мотор, допінг-контрóль, дур-зíлля, жар-птиця, інтернет-видання, інтернет-пóслуга, козир-дівка, компакт-диск, крекінг-процес, піар-áкція, піар-кампáнія, розрúв-трава, фан-клýб, фітнес-клуб, чар-зілля. Сюда относится и слово дівич-вечір", - рассказала редактор.

Между тем, по ее словам, вместе нужно писать сложные слова с иноязычным префиксоидом в составе (частицей, которая не употребляется самостоятельно). Это такие слова, как бліцновини, блицопитування, екстраклас, преміумклас, економклас, мінісууня, максіодяг, мідіспідниця, флешпам'ять, віцепрезидент, ексміністр, артпроєкт, артгалерея, бодібалет, бодіарт, вебсторінка, етногрупа, попмузика, попгрупа, пресконференція, пресреліз, прессекретар, масмедіа, токшоу, смартгодинниик, смартквартира, фолкгурт, дрескод, секондгенд, топменеджер, топмодель.

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Что касается слов "майстер-клас" и "чат-бот", которые заимствованы из английского (masterclass, chatbot), то Васильева не советует писать их вместе.

"Скажем, в английском языке нет унифицированного написания слов таймаут и таймкод. "Таймаут" у них и отдельно, и с дефисом, а "таймкод" - и отдельно, и вместе. Зато в украинском языке слово тайм употребляется только в спорте, а самостоятельно в значении времени - нет. Поэтому пишем вместе таймкод, таймаут, таймменеджмент (таймаут - хоть и спортивное понятие, но англизм аут отдельно не употребляется)", - пишет редактор.

Она подчеркнула, что мы же должны руководствоваться правилами украинского языка. И привела такой пример: "майстер-план" в английском языке пишут отдельно (master plan), но это не значит, что и на украинском надо писать отдельно.

"Нет, мы пишем с дефисом. Так же надо передавать слово майстер-клас, потому что ни "майстер", ни "клас" не являются префиксоидами. Аналогично - бізнес-план, допінг-контроль, фан-клуб и т.д., как бы их ни писали в английском", - отметила Васильева.

Также она подчеркнула, что не стоит "множить языковые коллизии" типа "майстерклас, но майстер-план":

"Мы уже имеем такую: спортзал, но конференц-зал. Больше не надо".

Другие советы языковеда

Как сообщал ранее УНИАН, филолог посоветовала, как сказать на украинском "найти отдушину". Некоторые источники дают вариант "продухлина", но он не является правильным, утверждает филолог. Кроме того, возникает вопрос, надо ли вообще дословно переводить фразеологизм, отметила она. Поэтому она рекомендует использовать слово "відрада".

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