Эти имена для девочек и мальчиков символизируют весенний сезон.

Когда речь идет об имени для ребенка, одним из факторов, который может повлиять на выбор родителей, является популярность того или иного имени, или время года, в которое ребенок родился. Например, для ребенка, рожденного весной, родители могут выбрать имя, символизирующее жизнь, рост и обновление. И даже если малыш родился в другое время года, выбрать одно из таких цветущих имен будет хорошей идеей.

Издание Fox News со ссылкой на исследование онлайн-медиа-компании BabyCenter опубликовала список таких "весенних" имен для мальчиков и девочек, которые в последнее время приобретают бешеную популярность.

Лилия - это греческое имя, которое обычно используется как сокращенная версия имен Лилиана или Элизабет. Это название цветка, который является символом чистоты в христианской вере.

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Элио - имя происходит от итальянского "солнце". В течение последнего года его популярность продолжает расти.

Магнолия - это французское имя является также названием красивого дерева, которое цветет весной.

Генезис (Genesis) греческое слово, означающее "рождение" или "создание" - два слова, которые часто используют для описания весны. Это имя является гендерно-нейтральным, но оно было более популярным для девочек.

Эдем - имя происходит из еврейского языка. Оно означает и "рай", и "место удовольствия".

Анастасия - греческое имя, означающее "воскресение".

Рената - происходит от латинского слова, означающего "рожденный вновь".

Нео - происходит от латинского слова, означающего "новый. За последние пару лет популярность этого имени для мальчика резко возросла среди родителей, возможно, из-за модной популярности более коротких имен для детей.

Ранее УНИАН писал об удивительных детских именах, которые выйдут из моды в 2024 году. В частности, родители реже будут называть своих детей именами с окончанием "эн". Также родители все реже используют в качестве имен для своих малышей фамилии, ставшие именами.

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