Самые популярные "весенние" имена для детей / Коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, УНИАН, Николай Тис

Когда речь идет об имени для ребенка, одним из факторов, который может повлиять на выбор родителей, является популярность того или иного имени, или время года, в которое ребенок родился. Например, для ребенка, рожденного весной, родители могут выбрать имя, символизирующее жизнь, рост и обновление. И даже если малыш родился в другое время года, выбрать одно из таких цветущих имен будет хорошей идеей.

Издание Fox News со ссылкой на исследование онлайн-медиа-компании BabyCenter опубликовала список таких "весенних" имен для мальчиков и девочек, которые в последнее время приобретают бешеную популярность.

Лилия - это греческое имя, которое обычно используется как сокращенная версия имен Лилиана или Элизабет. Это название цветка, который является символом чистоты в христианской вере.

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Элио - имя происходит от итальянского "солнце". В течение последнего года его популярность продолжает расти.

Магнолия - это французское имя является также названием красивого дерева, которое цветет весной.

Генезис (Genesis) греческое слово, означающее "рождение" или "создание" - два слова, которые часто используют для описания весны. Это имя является гендерно-нейтральным, но оно было более популярным для девочек.

Эдем - имя происходит из еврейского языка. Оно означает и "рай", и "место удовольствия".

Анастасия - греческое имя, означающее "воскресение".

Рената - происходит от латинского слова, означающего "рожденный вновь".

Нео - происходит от латинского слова, означающего "новый. За последние пару лет популярность этого имени для мальчика резко возросла среди родителей, возможно, из-за модной популярности более коротких имен для детей.

Ранее УНИАН писал об удивительных детских именах, которые выйдут из моды в 2024 году. В частности, родители реже будут называть своих детей именами с окончанием "эн". Также родители все реже используют в качестве имен для своих малышей фамилии, ставшие именами.

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