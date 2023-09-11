Руководитель никому не объяснял, что заставило его прибегнуть к таким хитростям.

Босс использует "тест на соль и перец" во время каждого собеседования. Все, кто его проваливает, не попадут на работу в его компанию.

Подробнее об этом тесте на Reddit рассказал один из сотрудников, прошедших эту проверку. Для этого руководителя на собеседовании важнее не ваша квалификация и опыт, а то, как вы реагируете на его уникальный "тест на соль и перец".

"Компания, в которой я работал, проводит целый день собеседования с несколькими людьми, одно из которых всегда является собеседованием за ужином. Наш руководитель отбирал сотрудников, учитывая одну вещь - пробовал ли человек, с которым он разговаривал, еду, прежде чем тянуться к соли, перцу, острому соусу и т. д. Если вы сначала не попробовали свою еду, значит вы провалили собеседование", - рассказал сотрудник.

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Он не совсем уверен, почему босс так доверял этому тесту. Впрочем, сотрудник считает, что этот тест должен показать что-то об истинном характере человека - готов ли он что-то попробовать, прежде чем судить.

"Рад, что я не попал на это собеседование за ужином, потому что я почти всегда добавляю перец", - сказал он.

Напомним, собеседования при приеме на работу никогда не бывают легкими, и касается это не только соискателей работы, но и самих начальников. Бизнесмен Джеймс Каан назвал три "убийственных" вопроса, какие работодатели могут задать, чтобы сбить человека с курса.

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