Женщина утверждает, что для комфортного сна супруги должны укрываться разными одеялами.

В TikTok стало вирусным видео, на котором Эрика Дауди рассказывает о необычном подходе ко сну и утверждает, что "скандинавский" метод сна может спасти брак.

В видео, опубликованном в TikTok, которое уже просмотрели более 3,9 миллиона раз, Эрика объясняет: "Итак, в Копенгагене я ни разу не спала с одним пуховым одеялом — это всегда два близнеца. И мы так хорошо спим".

Далее она рассказала своим подписчикам, что изящный трюк с пуховыми одеялами означает, что никто не будет драться из-за одеял. "Никому не бывает слишком жарко или слишком холодно. Это просто потрясающе!", — добавила Эрика.

Женщина также рассказала, что она решила использовать скандинавскую эстетику в своей спальне, заменив белые простыни на веселые цвета и выбрав роскошную льняную ткань - так же, как это делают в Копенгагене.

Пост Эрики был быстро завален комментариями ее 195 тысяч подписчиков. "Я не осознаю, что уже сплю по копенгагенскому методу, и нам с мужем это нравится!", - написал один из подписчиков. "Мой муж из Германии, и мы всегда так делали", - написала еще одна подписчица.

Секрет здорового сна

В сентябре 2023 года УНИАН писал о том, что врач назвал малоизвестный трюк, помогающий быстрее уснуть.

Врач прокомментировал популярные видео, показывающие массаж точек за ушами. Это должно "запустить вашу парасимпатическую нервную систему, способствуя расслаблению, снижению беспокойства и облегчению сна".

Оксфордский нейробиолог поделился секретами по улучшению сна и памяти. Он дал несколько эффективных советов тем, кто хочет держать память в хорошей форме.

Можно ли дремать днем: ученые раскрыли новые факты о пользе этой привычки. Есть минимум 5 факторов, на которые человек может повлиять в своем организме за счет кратковременной дремоты.

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