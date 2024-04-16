Куркума интересная по своим свойствам специя и ее стоит включить в свой рацион.

В последние годы популярность куркумы резко возросла благодаря ее известным полезным свойствам. Корень растения Curcuma longa можно употреблять в молотом виде, в виде сока или в натуральном виде как в сладких, так и в соленых блюдах

"Турмерик - это яркая желтая специя родом из Индии и Юго-Восточной Азии, которая уже тысячи лет используется для лечения", - цитирует Эми Дэвис, диетолога FRESH Communications, издание Real simple.

Пищевая ценность куркумы

Если говорить о пользе для здоровья, то в этой специи нет значительного количества углеводов, белков или жиров. Напротив, куркума - отличный источник витаминов, минералов и растительных соединений, и именно в них кроется большая часть ее пользы для здоровья.

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Что касается витаминов и минералов, то куркума содержит впечатляющее количество марганца, железа, калия и витамина С.

"Но куркума также содержит соединения, называемые куркуминоидами, причем куркумин является наиболее известным и хорошо изученным", - говорит Дэвис. "Эти соединения относятся к классу полифенолов и обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием".

Куркума укрепляет иммунитет

Являясь богатым источником витамина С и растительных соединений, таких как куркумин, куркума оказывает антиоксидантное и противовоспалительное действие, укрепляя общий иммунитет. Отчасти это объясняется тем, что антиоксиданты выискивают и уничтожают молекулы свободных радикалов, которые лежат в основе многих хронических и острых заболеваний. В статье, опубликованной в журнале Nutrients в 2019 году, куркумин даже признан эффективным средством против рака.

Турмерик способствует здоровью сердца

Еще одно хроническое заболевание, развитию которого способствуют свободные радикалы, - это болезни сердца, поэтому куркума является мощным профилактическим средством. Исследования показали, что куркумин, содержащийся в куркуме, защищает от атеросклероза и от общего риска сердечных заболеваний. Эта специя также может помочь справиться с высоким уровнем холестерина в крови, который может еще больше способствовать развитию атеросклероза. Магний, калий и железо, содержащиеся в куркуме, также поддерживают здоровый сердечный ритм и здоровье крови.

Турмерик способствует здоровью метаболизма

Для тех, у кого нарушен обмен веществ, например, диабет 2-го типа, куркума также является отличным дополнением. Благодаря тому, что эта специя помогает регулировать уровень сахара в крови и воспалительную реакцию, она помогает лечить или предотвращать эти заболевания.

Турмерик помогает улучшить психическое здоровье

Эта польза отчасти объясняется способностью куркумина повышать уровень нейротрофического фактора, производного от мозга (BDNF). BDNF играет важную роль в поведении, обучении, познании и памяти, что благоприятно сказывается на расстройствах настроения, таких как тревога и депрессия. В ряде исследований было установлено, что это биоактивное соединение в куркуме эффективно при лечении обоих заболеваний.

Куркума способствует общему здоровью мозга

Говоря о здоровье мозга, следует отметить, что куркума также может помочь предотвратить нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера и деменция. Способность куркумина повышать уровень BDNF, безусловно, имеет отношение к этому преимуществу, но есть и множество исследований, подтверждающих эти утверждения.

Одно из исследований 2018 года показало, что ежедневный прием куркумина связан с улучшением памяти, внимания и настроения у пожилых людей благодаря снижению накопления амилоида и тау в мозге. Амилоид и тау - это белки, которые могут накапливаться в мозге и нарушать связь между клетками мозга, что потенциально может привести к нейродегенеративным заболеваниям. Дальнейшие исследования также выявили положительную корреляцию между куркумином и профилактикой болезни Альцгеймера.

Турмерик способствует здоровью суставов

Противовоспалительное действие куркумы также способствует здоровью суставов - особенно для тех, кто страдает от таких заболеваний, как артрит. Исследование 2021 года показало, что добавки куркумы почти так же эффективны, как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) для людей с остеоартритом в коленях. Кроме того, в работе 2022 года куркумин был признан эффективным средством для лечения остеоартрита по всему телу.

Куркумин поддерживает мягкое старение

Антиоксидантные свойства куркумина также эффективны в борьбе с признаками старения, такими как заломы, морщины и пигментные пятна. Это было показано в нескольких исследованиях, в том числе в 2021 обзоре доказательств, доступных на момент публикации.

Турмерик улучшает здоровье кишечника

И наконец, куркума может также поддерживать здоровье кишечника. Это происходит благодаря ее положительному влиянию на микробиом кишечника, помогая регулировать и поддерживать эту важную систему.

Сколько куркумы нужно употреблять каждый день

Наибольшую пользу человек получает, употребляя не более 12 граммов куркумы в день, что эквивалентно примерно 2,5 чайным ложкам.

"Переусердствование с куркумой может вызвать диарею, запор или рвоту, а чрезмерное употребление куркумы может повлиять на прием некоторых лекарств", - говорит Дэвис. "Учитывая это, важно проконсультироваться с вашим лечащим врачом, прежде чем значительно увеличивать потребление куркумы, если у вас есть какие-либо предрасположенные заболевания".

Ранее УНИАН писал, можно ли смешивать куркуму и имбирь.

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