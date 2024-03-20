Исследования показывают, что куркума благотворно влияет на женский организм.

Куркума - растение семейства имбирных, которое часто используется в качестве пряности в еде, чае и пищевых добавках. Куркума - это именно та специя, которая придает карри такой яркий желтый цвет, именно поэтому ее иногда называют индийским шафраном.

Куркума может принести пользу женщинам благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам.

Польза куркумы все еще изучается, но есть несколько исследований, подтверждающих потенциал этой специи в различных областях здравоохранения.

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Куркума для мозга

Многие заболевания мозга и памяти, такие как болезнь Альцгеймера и другие формы деменции, вызваны дефицитом нейротрофической активности мозга. Использование куркумы потенциально может помочь предотвратить эти дегенеративные состояния за счет уменьшения образования зубного налета.

Также экстракт куркумы перспективен в лечении болезни Паркинсона благодаря его способности регулировать настроение, а также противовоспалительным и антиоксидантным свойствам.

Куркума и здоровье сердца

Сердечно-сосудистые заболевания остаются причиной смерти номер один в мире, на их долю приходится каждая третья смерть среди женщин. Исследования показывают, что куркумин обладает способностью ограничивать или уменьшать случаи сердечно-сосудистых заболеваний. Частично причина в его противовоспалительных свойствах.

Куркума для профилактики рака

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), рак является второй по значимости причиной смертности среди женщин, сразу после сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования продолжаются, но в нескольких исследованиях изучалась способность куркумы предотвращать рак, в частности рак толстой кишки и лимфому.

Облегчение артрита

Женщины более склонны к артриту, чем мужчины. Согласно исследованиям, куркуминоиды в куркуме могут помочь облегчить артрит, иногда так же хорошо, как противовоспалительные обезболивающие.

Также были проведены исследования, показавшие положительные результаты применения добавок куркуминоидов для людей с ревматоидным артритом, который чаще встречается у женщин, чем у мужчин, в 70% случаев.

Душевное здоровье

Некоторые исследования на животных показывают, что куркуминоиды являются средством профилактики тревожности, а другие исследования показывают, что они потенциально могут использоваться в качестве антидепрессанта.

Уход за кожей

Поскольку антиоксиданты и противовоспалительные средства замедляют старение, многие люди используют продукты с куркумой для ухода за кожей. Эти же свойства также способствуют заживлению ран, в том числе рубцов от прыщей.

Менструальные симптомы

Куркума может повысить уровень витамина D, а недостаток витамина связан с ПМС и болезненными менструациями.

Как принимать куркуму

"Лучше всего включать свежую куркуму или сушеную специю в свой ежедневный рацион или смузи. Сочетание куркумы с черным перцем поможет повысить биодоступность", - говорит Лаура Веттер, амбулаторный диетолог университетской больницы Святого Петра в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси.

Напомним, ранее ученые назвали топ-5 противовоспалительных специй для улучшения памяти и похудения.

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