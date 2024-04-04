Каждый из нас знаком с куркумой и имбирем, но мало кто знает о пользе их смешивания.

Куркума и имбирь - популярные специи, которые относятся к одному и тому же семейству растений Zingiberaceae и имеют общие корни. Их на протяжении веков использовались в традиционной медицине Индии и Китая.

Издание Health пишет, что куркума традиционно используется для облегчения простуды и лечения заболеваний пищеварительной системы, кожи и верхних дыхательных путей. Она наиболее широко известна как средство, снимающее воспаление. Имбирь часто используется для улучшения пищеварения, в частности для снятия тошноты и боли, а также для укрепления иммунитета.

Совместный прием имбиря и куркумы может уменьшить воспаление и облегчить симптомы заболеваний, связанных с воспалением, таких как артрит, болезни пищеварительной системы и даже диабет. В то же время их совместный прием может быть сопряжен с потенциальными рисками.

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Польза куркумы

Куркума наиболее популярна благодаря своим противовоспалительным свойствам, которые во многом обусловлены содержащимся в специи микроэлементом под названием куркумин. Исследования показали, что куркумин может помочь справиться с метаболическим синдромом, артритом и гиперлипидемии.

Некоторые специфические заболевания, при которых куркума может помочь, включают:

Воспалительные заболевания кишечника . Систематический обзор показал, что куркумин может помочь уменьшить воспаление при язвенном колите и болезни Крона. Простуда . Недавнее исследование показало, что прием добавок куркумина в течение 12 недель сократил продолжительность простуды у здоровых японских взрослых. Артрит . Различные исследования показали, что добавки куркумы могут помочь облегчить боль и воспаление при различных видах артрита, включая анкилозирующий спондилит, ревматоидный артрит, остеоартрит и подагру. Метаболический синдром . Некоторые исследования показали, что куркумин поддерживает здоровый уровень липидов, сахара в крови и артериального давления. Все это - факторы метаболического здоровья, которые влияют на риск развития диабета или сердечно-сосудистых заболеваний.

Польза имбиря

В основном он полезен благодаря более чем 100 активным соединениям, включая гингеролы, парасолы и другие.

Имбирь может помочь при следующих проблемах со здоровьем:

Тошнота, связанная с беременностью . Исследования показали, что имбирь может улучшить легкую тошноту и рвоту во время беременности без существенного риска для здоровья. Боль . Соединения, содержащиеся в имбире, оказывают различные эффекты на организм, включая действие в качестве антиоксиданта, что помогает облегчить боль. В одном из обзоров исследований было обнаружено, что имбирь эффективно снимает боль при различных заболеваниях, включая дисменорею, мышечную боль, остеоартрит, хроническую боль в пояснице и мигрень. Диабет 2 типа . В одном из исследований было обнаружено, что добавки имбиря улучшают уровень сахара в крови, гемоглобина A1C и маркеров липидов в крови среди участников с диабетом 2 типа. Сезонные аллергии . Было доказано, что имбирные добавки эффективно улучшают качество жизни и носовые симптомы у пациентов с аллергическим ринитом.

Преимущества совместного приема куркумы и имбиря

В недавнем исследовании оценивалось действие травяной добавки, содержащей экстракт куркумы, имбиря и черного перца, по сравнению с напроксеном - нестероидным противовоспалительным препаратом (НПВП) - на участников с остеоартритом коленного сустава. Через четыре недели у участников значительно снизился уровень простагландина Е2 (ПГЕ2) - соединения, которое играет роль в воспалении, связанном с такими заболеваниями, как артрит.

Черный перец значительно повышает биодоступность куркумы - способность организма усваивать ее, - что, возможно, увеличивает пользу куркумы как части травяной добавки в исследовании.

Куркума и имбирь оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие на организм и в целом хорошо переносятся, поэтому их сочетание может помочь уменьшить воспаление и бороться с окислительным стрессом в организме.

Еще одно недавнее исследование показало, что при совместном употреблении они действуют на воспаление лучше. Однако это исследование проводилось на животных и человеческих клетках в пробирках.

Сколько можно употреблять куркумы и имбиря

Исследования показывают, что куркума сама по себе доказала свою пользу в дозах от 500 до 8000 миллиграммов (мг) в день. Экстракт куркумы чаще всего принимают в дозах 1,5 грамма (г) или 1500 мг в день в течение трех месяцев.

Имбирь обычно принимают в дозах 0,5-3 г в день в течение 12 недель. Один систематический обзор, включавший 12 исследований, показал, что дозы менее 1500 мг в день дают наилучшие результаты для облегчения тошноты во время беременности.

Потенциальные лекарственные взаимодействия

Куркума и имбирь могут влиять на свертываемость крови, уровень сахара в крови и кровяное давление, поэтому вам следует быть осторожными при смешивании этих добавок с лекарствами, которые имеют такой эффект, а именно:

антикоагулянты;

антидиабетические препараты;

препараты от артериального давления.

Кроме того, куркума и имбирь могут вызывать несколько различных побочных эффектов:

дискомфорт в животе;

изжога;

диарея;

раздражение рта и горла;

головная боль;

сыпь;

желтый стул.

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